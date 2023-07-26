В США заявили, что знают план Кремля: это будет военным преступлением

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Slava Kot
Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Фото из открытых источников
Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер рассказал, что Соединенным Штатам известно о плане России провести атаку под фальшивым флагом и обвинить в этом Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.
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Во время пресс-конференции в Вашингтоне Майкл Карпентер указал на планы Кремля.
Посол США в ОБСЕ рассказал, что Соединенные Штаты обнародуют эти планы России с целью предотвратить их, подобно тому, как разведка раскрыла план Путина перед началом полномасштабного вторжения в Украину.
На вопрос журналистов о возможности НАТО или других организаций восстановить "зерновой коридор", например путем создания безопасного пути для судов, Карпентер ответил, что такие шаги зависят от международного сообщества. Карпентер добавил, что США поддерживают усилия Турции заставить Россию возвратиться к зерновой инициативе.
Также "Комментарии" писали о бывшем агенте разведки Британии, указывающем на то, что Путин, вероятно, отказался от победы над Украиной военным путем.
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