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В США заявили, что знают план Кремля: это будет военным преступлением

Соединенные Штаты раскрыли российский план операции под фальшивым флагом, предусматривающим обвинение Украины.

сегодня, 09:40
Автор:
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Slava Kot
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В США заявили, что знают план Кремля: это будет военным преступлением

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Фото из открытых источников

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер рассказал, что Соединенным Штатам известно о плане России провести атаку под фальшивым флагом и обвинить в этом Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.


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Во время пресс-конференции в Вашингтоне Майкл Карпентер указал на планы Кремля.

"Мы знаем, что у России есть план нападения на гражданские корабли в Черном море, а потом обвинить в этом Украину", — заявил Карпентер.

Посол США в ОБСЕ рассказал, что Соединенные Штаты обнародуют эти планы России с целью предотвратить их, подобно тому, как разведка раскрыла план Путина перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы считаем, что для мира важно понимать, что планы находятся в разработке. И, конечно, такое нападение на гражданское грузовое судно будет военным преступлением. Поэтому мы примем это очень, очень серьезно", – сказал Майкл Карпентер.

На вопрос журналистов о возможности НАТО или других организаций восстановить "зерновой коридор", например путем создания безопасного пути для судов, Карпентер ответил, что такие шаги зависят от международного сообщества. Карпентер добавил, что США поддерживают усилия Турции заставить Россию возвратиться к зерновой инициативе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль обвинил США в попытке сорвать встречу президента России Владимира Путина с лидерами Африки, которая должна пройти в конце июля в Санкт-Петербурге.

Также "Комментарии" писали о бывшем агенте разведки Британии, указывающем на то, что Путин, вероятно, отказался от победы над Украиной военным путем.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1601274%2Cambasador-przy-obwe-wiemy-ze-rosja-ma-plan-ataku-na-cywilne-statki-na
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