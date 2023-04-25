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В США заявили, что продвижение оккупантов в Бахмуте остановилось

По оценкам аналитиков Института изучения войны, за последние два дня у россиян не добилось каких-либо территориальных успехов

25 апреля 2023, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не добились каких-либо территориальных успехов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном докладе Института изучения войны (ISW). 

В США заявили, что продвижение оккупантов в Бахмуте остановилось

Бои за Бахмут. Фото: из открытых источников

Военные аналитики отметили, что ВСУ отбили российские атаки к северо-западу от Бахмута. Кроме того, украинские защитники продолжают бои, чтобы отбросить "вагнеровцев" от дороги Хромовое-Часов Яр. А российские регулярные войска вели позиционные бои с ВСУ к северо-западу от Бахмута.


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Американские эксперты привели слова главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что задача его боевиков состоит в том, чтобы измотать украинские силы перед возможным контрнаступлением, поскольку падение Бахмута, по его словам, не изменит оперативной ситуации РФ на направлении Донецкой области.

Также аналитики Института обратили внимание на ситуацию в Угледаре. В отчете говорится, что несколько дней назад россияне нанесли серию крупных авиаударов по Угледару. Эксперты отметили, что на днях появилась информация, будто российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Большой Новоселки и 23 апреля атаковали Угледар. ISW продолжает считать, что "российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для сколько-нибудь значимого наступления на угледарском направлении, особенно пока идет битва за Бахмут".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему битва за Бахмут так важна перед контрнаступлением ВСУ – что уже показали эти бои.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто может устать от войны – в чем Украина должна убедить Запад. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-24-2023
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