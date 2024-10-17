В США заговорили о сокрушительном поражении РФ: с чем мог просчитаться Путин

Нынешняя теория победы российского диктатора Владимира Путина направлена на затягивание войны и базируется на убеждении, что его армия сможет выиграть войну на истощение, ведь у россиян много техники и человеческого ресурса. Однако эти планы могут потерпеть сокрушительное поражение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, Кремль поставил перед военным командованием задачу – в течение года вести наступательные действия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины. Эта кампания призвана истощить украинскую армию и не позволить ВСУ накопить необходимую живую силу и материально-технические средства для проведения контрнаступательных операций.

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий в качестве стратегического приоритета. Они продемонстрировали свою толерантность к длительным наступательным операциям, приводящим к постепенному, ползучему продвижению, далекому от запланированных оперативных целей", — говорится в отчете.

Также в ISW отметили, что российские военные сейчас пытаются ликвидировать угрозу со стороны ВСУ в Курской области и одновременно продолжают наступательное давление на востоке Украины, преследуя свои давние оперативные цели.

Эксперты считают, что теория победы Путина основывается на том, что войска РФ будут проводить последовательные наступательные операции до бесконечности. Однако эти изнурительные штурмы, вероятно, настолько ухудшат состояние российской живой силы и техники, что российские войска будут вынуждены снизить темпы наступления по крайней мере на отдельных участках фронта. Это позволит ВСУ посоревноваться и, вероятно, перехватить инициативу на поле боя на этих территориях.

Аналитики также предполагают, что средне- и долгосрочные ограничения военного потенциала и военно-промышленного производства России, подорвут способность страны поддерживать последовательные наступательные операции, направленные на затягивание войны и истощение Украины.

"Похоже, Путин так же неохотно проводит полномасштабную экономическую мобилизацию, как и очередную волну мобилизации личного состава. Остается непонятным, позволят ли критические узкие места и обострение дефицита рабочей силы России, быстро и полностью мобилизовать свою экономику на необходимый для военных действий уровень", — отмечается в отчете ISW.

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