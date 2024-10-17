Линия фронта сдвигается: РФ продвинулась вблизи трех городов

Зафиксировано продвижение российский оккупационных войск вблизи Кременной, Северска и Торецка. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что войска РФ недавно продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 16 октября, показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Верхнекаменского.

15 октября представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова сообщила, что украинские силы отразили российско-механизированную атаку численностью примерно во взвод на Северском направлении.

16 октября войска РФ наступали в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские оккупанты вели также наступательные операции в районе Калиновки, Ступочек и Предтечино.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ успешно отражают российские атаки к юго-востоку от Часового Яра, несмотря на то, что войска РФ, вероятно, держат под огненным контролем основные украинские наземные линии связи возле города.

Войска РФ продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры от 15 и 16 октября показывают, что оккупанты продвинулись в восточной части Торецка и в западной части Дружбы.

Российские захватчики наступали под Торецком, около Дачного и Щербиновки 15 и 16 октября.

15 октября Бобовникова сообщила, что российская артиллерия и авиация уничтожила все здания, которые ВСУ могли использовать в качестве оборонительных позиций в Торецке.

Войска РФ 16 октября продолжали наступательные действия в Покровском направлении, но продвижения не имели.

16 октября в Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Красный Яр (юго-восточнее Покровска), а российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись юго-западнее Селидового.

Однако эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Несколько российских "военкоров" рассказывали, что войска РФ пытаются окружить Селидово. Действовавший в этом районе украинский военный заявил, что оккупанты пытаются как обойти Селидово, так и продвинуться к окрестностям населенного пункта.

Войска РФ продолжали атаки в районе Луч и Миролюбовки, возле Новотроицкого, Красного Яра, Селидово, Крутого Яра, Цукурино, Зоряное, Желанное Второе, Измайловки, Новодмитровки, Горняка, Новоселидовки и Кременной Балки 15 и 16 октября.

Один российский военкор рассказывал, что в последнее время ухудшение погодных условий на Покровском направлении замедлило темп боевых действий в этом районе.

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