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В США увидели, как Россия начинает шататься: о чем Путин откровенно врет

ISW отмечает, Путин заявляет о росте экономики, но цифры свидетельствуют о проблемах

5 декабря 2024, 07:44 comments1346
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин заявил о стабильности и росте экономики, однако эксперты указывают на ряд серьезных проблем, таких как инфляция, падение сбережений и дефицит рабочей силы, ставящих путинские утверждения под сомнение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В США увидели, как Россия начинает шататься: о чем Путин откровенно врет

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, на инвестиционном форуме российского государственного банка "ВТБ" 4 декабря Путин заявил, что экономика России вырастет на 4% до конца 2024 года, а с начала года ВВП уже вырос на 4,1%. При этом он призвал Центральный банк сдерживать инфляцию, косвенно признавая экономические проблемы, пишут аналитики.

"Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании банк может повысить ключевую процентную ставку, которая в октябре уже достигла 21%, до 25% в декабре 2024 года. Российское издание РБК сообщило, что наличные сбережения граждан упали до исторического минимума, а их доля в общих сбережениях составляет лишь 15%", – говорится в отчете ISW.

Аналитики обращают внимание, что Путин также отметил, что уровень безработицы в России является рекордно низким – 2,3%. Однако эксперты связывают это с мобилизацией.

"Путин не обратил внимание на то, что уровень безработицы среди молодежи, вероятно, является рекордно низким, поскольку многие молодые российские мужчины воюют в Украине и что Россия испытывает значительную нехватку рабочей силы", – отмечают эксперты.

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Также издание "Комментарии" сообщало – уверенность Путина куда-то делась: в США рассказали о проблемах, которые ждут РФ в 2025 году.




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