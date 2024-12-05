В США увидели, как Россия начинает шататься: о чем Путин откровенно врет

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил о стабильности и росте экономики, однако эксперты указывают на ряд серьезных проблем, таких как инфляция, падение сбережений и дефицит рабочей силы, ставящих путинские утверждения под сомнение. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отметили, на инвестиционном форуме российского государственного банка "ВТБ" 4 декабря Путин заявил, что экономика России вырастет на 4% до конца 2024 года, а с начала года ВВП уже вырос на 4,1%. При этом он призвал Центральный банк сдерживать инфляцию, косвенно признавая экономические проблемы, пишут аналитики.
Аналитики обращают внимание, что Путин также отметил, что уровень безработицы в России является рекордно низким – 2,3%. Однако эксперты связывают это с мобилизацией.
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