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Уверенность Путина куда-то делась: в США рассказали о проблемах, которые ждут РФ в 2025 году

ISW считает, что экономика РФ, вероятно, столкнется со значительными проблемами в 2025 году

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

Судя по всему, Россию в скором времени ожидают серьезные проблемы. Ее экономика оказалась не такой устойчивой, как утверждают власти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Уверенность Путина куда-то делась: в США рассказали о проблемах, которые ждут РФ в 2025 году

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, недавняя экономическая политика путинского режима указывает на то, что экономика РФ, скорее всего, столкнется со значительными проблемами в 2025 году. В связи с этим, российский диктатор Владимир Путин обеспокоен экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе.

В частности, Кремль недавно принял несколько решений, направленных на сокращение расходов правительства РФ на раненных российских военных, борьбу с инфляцией, а также решения долгосрочных демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и нехватка рабочей силы.

Такая политика показывает, что российская экономика не так устойчива к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как об этом говорит и утверждает российское правительство.

Также это говорит о том, что Кремль не сможет поддерживать затяжные военные действия в течение многих лет и десятилетий, защищая в то же время российское общество от экономических проблем.

Как результат, последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше усугубит экономические проблемы России.

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