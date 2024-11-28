На Западе раскрыли новую серьезную проблему РФ в войне

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Кравцев Сергей
Цена продвижения российских войск в Украине просто огромная. ВСУ массово ликвидируют вражеских штурмовиков. И российскому командованию приходится бросать в бой все новых и новых бойцов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".
Потери россиян. Фото: из открытых источников
СМИ приводит заявление эстонского аналитика Артура Рехи, который сообщил в соцсети X, что "средняя продолжительность жизни российского штурмовика после подписания контракта составляет от двух недель до месяца". В то же время эксперт обратил внимание на то, что наступление РФ продолжается, и врагам удалось продвинуться на нескольких направлениях — в районы города Курахово и села Раздольное (Донецкая область).
В статье Forbes говорится, что Кремль, пытаясь захватить как можно большую часть украинской территории за короткий промежуток времени, "бросает неподготовленные войска против украинской обороны в плохо организованных атаках без ключевой поддержки".
Читайте также на портале "Комментарии" - унизительное отношение российских офицеров к солдатам и неспособность укомплектовать их достаточным количеством оружия, способствуют массовому дезертирству в армии РФ. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – в России усугубляется проблема с дефицитом младших офицеров. В связи с этим на базе гражданских вузов в РФ создаются центры военной подготовки командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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