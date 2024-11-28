logo

BTC/USD

95100.22

ETH/USD

3616.06

LTC/USD

95.36

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе раскрыли новую серьезную проблему РФ в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе раскрыли новую серьезную проблему РФ в войне

У РФ огромные потери среди штурмовиков

сегодня, 11:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Цена продвижения российских войск в Украине просто огромная. ВСУ массово ликвидируют вражеских штурмовиков. И российскому командованию приходится бросать в бой все новых и новых бойцов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

На Западе раскрыли новую серьезную проблему РФ в войне

Потери россиян. Фото: из открытых источников

СМИ приводит заявление эстонского аналитика Артура Рехи, который сообщил в соцсети X, что "средняя продолжительность жизни российского штурмовика после подписания контракта составляет от двух недель до месяца". В то же время эксперт обратил внимание на то, что наступление РФ продолжается, и врагам удалось продвинуться на нескольких направлениях — в районы города Курахово и села Раздольное (Донецкая область).

В статье Forbes говорится, что Кремль, пытаясь захватить как можно большую часть украинской территории за короткий промежуток времени, "бросает неподготовленные войска против украинской обороны в плохо организованных атаках без ключевой поддержки".

"То, что Россия может сохранять свой импульс наступления на поле боя, несмотря на катастрофические потери, является одним из величайших парадоксов более масштабной войны. Но есть основания полагать, что этот парадокс неустойчив. Есть доказательства того, что Россия наконец-то теряет людей", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" - унизительное отношение российских офицеров к солдатам и неспособность укомплектовать их достаточным количеством оружия, способствуют массовому дезертирству в армии РФ. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – в России усугубляется проблема с дефицитом младших офицеров. В связи с этим на базе гражданских вузов в РФ создаются центры военной подготовки командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/11/27/a-russian-recruit-has-a-one-month-life-expectancy-after-signing-up-for-the-war-in-ukraine/
Теги:

Новости

Все новости