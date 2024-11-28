На Западе раскрыли новую серьезную проблему РФ в войне

Цена продвижения российских войск в Украине просто огромная. ВСУ массово ликвидируют вражеских штурмовиков. И российскому командованию приходится бросать в бой все новых и новых бойцов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

Потери россиян. Фото: из открытых источников

СМИ приводит заявление эстонского аналитика Артура Рехи, который сообщил в соцсети X, что "средняя продолжительность жизни российского штурмовика после подписания контракта составляет от двух недель до месяца". В то же время эксперт обратил внимание на то, что наступление РФ продолжается, и врагам удалось продвинуться на нескольких направлениях — в районы города Курахово и села Раздольное (Донецкая область).

В статье Forbes говорится, что Кремль, пытаясь захватить как можно большую часть украинской территории за короткий промежуток времени, "бросает неподготовленные войска против украинской обороны в плохо организованных атаках без ключевой поддержки".

"То, что Россия может сохранять свой импульс наступления на поле боя, несмотря на катастрофические потери, является одним из величайших парадоксов более масштабной войны. Но есть основания полагать, что этот парадокс неустойчив. Есть доказательства того, что Россия наконец-то теряет людей", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" - унизительное отношение российских офицеров к солдатам и неспособность укомплектовать их достаточным количеством оружия, способствуют массовому дезертирству в армии РФ. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – в России усугубляется проблема с дефицитом младших офицеров. В связи с этим на базе гражданских вузов в РФ создаются центры военной подготовки командиров взводов, артиллерийских батарей и заместителей командиров рот. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



