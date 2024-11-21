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Новая проблема в армии РФ: почему все больше оккупантов выбирают дезертирство

ISW отмечает, российские солдаты жалуются на плохое отношение российского военного командования

сегодня, 07:42
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Кравцев Сергей

Унизительное отношение российских офицеров к солдатам и неспособность укомплектовать их достаточным количеством оружия, способствуют массовому дезертирству в армии РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Новая проблема в армии РФ: почему все больше оккупантов выбирают дезертирство

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики сослались на публикацию российского оппозиционного издания "Важные истории" (iStories). В ней сообщается, что во внутреннем документе Министерства обороны России подробно описано, как более 1000 российских военнослужащих, включая офицеров, дезертировали из российской 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ). Отмечается, что по состоянию на 20 апреля 2024 года, это было значительно больше, чем личный состав батальона.

Как отметили в iStories, командование 20-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБСР) обратилось в Минобороны за помощью в возвращении дезертиров и опросило личный состав 33-го и 255-го мотострелковых полков 20-й ОМБСР, которые объяснили уровень дезертирства большими потерями, отсутствием обещанных выплат солдатам и практикой отправки раненых и больных солдат на штурм.

"Эти жалобы отражают частые жалобы российских ультранационалистических военных блогеров на плохое отношение Минобороны к военнослужащим, а вероятный внутренний документ указывает на осознание оборонным ведомством масштаба проблем с моральным духом российских солдат", — отмечают эксперты ISW.

Российское оппозиционное издание "Мобилизационные новости" 19 ноября распространило кадры, на которых солдаты российской 36-й мотострелковой бригады (29-я воздушная армия, Восточный военный округ) обращаются непосредственно к министру обороны России Андрею Белоусову с жалобами на то, что командиры посылают их на штурм без разведки и артиллерийской поддержки.

Российские солдаты утверждают, что им приходится тратить свою зарплату на покупку собственного снаряжения и фортификационных материалов, поскольку военное командование их не обеспечивает.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-20-2024
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