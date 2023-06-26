В США указали на количество поврежденных и уничтоженных БМП Bradley – NYT

БМП Bradley. Фото из открытых источников

Высокопоставленный военный чиновник США указал на количество уничтоженных или поврежденных американских боевых машин Bradley. По его словам, это более 15% от общего количества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NYT.



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Американский чиновник утверждает, что украинские военные столкнулись с затрудненным контрнаступлением из-за российских войск, массово заминировали территорию. Таким образом, западная техника попадает на эти мины и повреждается или уничтожается. Из 113 БМП Bradley, которые США передали Украине в марте 2023 года, 17 машин повреждены или уничтожены, утверждает высокопоставленный чиновник.

Из-за массового минирования украинские военные вынуждены останавливаться вдоль линии фронта и выбирать другие тактики, чтобы удачно прорвать российскую оборону и зачистить территорию.

"Они окопались, они заминировали, они подготовились. Это тяжело, но другого выхода нет", – говорит украинский военный, по имени Евгений.

Несмотря на медленный прогресс в контрнаступлении, украинские официальные лица указывают, что сейчас основное наступление еще не началось, а пока идет подготовка к нему, поэтому говорить об успехах и неудачах еще рано. Военные аналитики также считают, что потеря техники это нормальный процесс во время наступательных действий. Кроме того, эта военная техника выполняет главную задачу, помогает спасти жизнь находящихся в ней военных.

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