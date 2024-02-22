В США сообщают, что россияне после Авдеевки захватили еще один населенный пункт

Российские оккупационные войска сумели захватить небольшое село Победа, которое расположено к юго-западу от Донецка. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), со ссылкой на геолокационные кадры от 21 февраля.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, на геолокационных кадрах видно, как россияне поднимают свой флаг над очередными "освобожденными" руинами. Украинская сторона пока не комментировала возможный захват населенного пункта.

Отмечается, что российские и некоторые украинские источники утверждали, что ВСУ отступили от Победы 20 февраля. В то же время собеседники из РФ заявляли, что 225-й гвардейский мотострелковый полк захватил населенный пункт после того, как вытеснил Силы обороны с их позиций в поселке.

По словам российских милблогеров, украинские войска отошли на позиции на холмах к западу от Победы. Предполагается, что теперь захватчики могут пойти в направлении Константиновки или Георгиевки.

Аналитики пояснили, что захват поселка позволил оккупантам перерезать трассу 00532, которая идет от недавно захваченной Марьинки через Победу в сторону Константиновки. Если враг выберет это направление, то сможет продвигаться по дороге.

По мнению некоторых милблогеров из РФ, захват села позволит оккупационной армии продолжить наступление на Угледарском направлении и перехватить наземные линии связи ВСУ, которые ведут в город. Также утверждается, что россияне продвинулись на южную окраину Красногоровки, но ISW не нашел этому доказательств.

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