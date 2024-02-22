В США сообщают, что россияне после Авдеевки захватили еще один населенный пункт

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска сумели захватить небольшое село Победа, которое расположено к юго-западу от Донецка. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), со ссылкой на геолокационные кадры от 21 февраля.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Американские эксперты отмечают, на геолокационных кадрах видно, как россияне поднимают свой флаг над очередными "освобожденными" руинами. Украинская сторона пока не комментировала возможный захват населенного пункта.
Отмечается, что российские и некоторые украинские источники утверждали, что ВСУ отступили от Победы 20 февраля. В то же время собеседники из РФ заявляли, что 225-й гвардейский мотострелковый полк захватил населенный пункт после того, как вытеснил Силы обороны с их позиций в поселке.
По словам российских милблогеров, украинские войска отошли на позиции на холмах к западу от Победы. Предполагается, что теперь захватчики могут пойти в направлении Константиновки или Георгиевки.
Аналитики пояснили, что захват поселка позволил оккупантам перерезать трассу 00532, которая идет от недавно захваченной Марьинки через Победу в сторону Константиновки. Если враг выберет это направление, то сможет продвигаться по дороге.
По мнению некоторых милблогеров из РФ, захват села позволит оккупационной армии продолжить наступление на Угледарском направлении и перехватить наземные линии связи ВСУ, которые ведут в город. Также утверждается, что россияне продвинулись на южную окраину Красногоровки, но ISW не нашел этому доказательств.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ рассказали, где оккупанты усиливают давление и пытаются прорвать фронт.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 13:49
Коли там посіпаки які формують Фюреру культ особи почнуть йому формувати ще одне гасло: мільйон квадроциклів? Та й самому корумпованому Фюреру треба збиратись у наступний випрошувальний вояж - подивитись в очі Макрону Шольцу та отримати мільйон квадроциклів. Якщо при відступах за планом, такі втрати між ними самими, то важко уявити яка кривава каша буде серед цивільних коли під керівництвом величного Культа нацистської особи увесь фронт посиплеться.