logo

BTC/USD

16753.80

ETH/USD

1218.65

LTC/USD

63.28

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, смогут ли россияне удержать пути снабжения на левом берегу Днепра
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, смогут ли россияне удержать пути снабжения на левом берегу Днепра

В ISW считают, что россиянам будет трудно удержать пути снабжения на левом берегу Днепра

сегодня, 09:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские военные подразделения, которые находятся в восточной части Херсонской области, не могут чувствовать себя в безопасности, так как уязвимы для атак ВСУ. Украинская армия может успешно использовать ту же тактику, которую использовала для того, чтобы отбить у россиян западную часть Херсонщины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, смогут ли россияне удержать пути снабжения на левом берегу Днепра

Российские войска. Фото: из открытых источников

Через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими контролируемыми Россией территориями на юге Украины: южный маршрут Т2202 Новая Каховка-Армянск, юго-восточный маршрут Р47 Каховка-Геническ и трасса М14, идущая на восток в Мелитополь, а также в Бердянск и Мариуполь.                                                                                                                                         

Спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль этих важных путей снабжения.

Украинские силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военным объектам на этих маршрутах.

Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих Крым с материком, создает уязвимые места, которые могут оказаться под ударами ВСУ, что постепенно снизит способность России продолжать снабжать свою группировку в восточной части Херсонской области и других районах юга Украины, отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой шанс вернуть Крым военным путем – о чем говорит заявление американского генерала Милли.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-17
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!