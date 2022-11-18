В США рассказали, смогут ли россияне удержать пути снабжения на левом берегу Днепра

Российские военные подразделения, которые находятся в восточной части Херсонской области, не могут чувствовать себя в безопасности, так как уязвимы для атак ВСУ. Украинская армия может успешно использовать ту же тактику, которую использовала для того, чтобы отбить у россиян западную часть Херсонщины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций с другими контролируемыми Россией территориями на юге Украины: южный маршрут Т2202 Новая Каховка-Армянск, юго-восточный маршрут Р47 Каховка-Геническ и трасса М14, идущая на восток в Мелитополь, а также в Бердянск и Мариуполь.

Спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль этих важных путей снабжения.

Украинские силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военным объектам на этих маршрутах.

Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих Крым с материком, создает уязвимые места, которые могут оказаться под ударами ВСУ, что постепенно снизит способность России продолжать снабжать свою группировку в восточной части Херсонской области и других районах юга Украины, отмечают аналитики.

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