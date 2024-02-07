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В США рассказали, сколько раз Россия запускала по Украине ракеты, которые поставила КНДР

Россия девять раз запускала по Украине ракеты, которые поставила КНДР, проинформировал заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия по меньшей мере 9 раз запускала баллистические ракеты, поставленные КНДР, против Украины. Как передает портал "Комментарии", об том говорится в заявлении заместителя постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности, пишет "Суспільне".

В США рассказали, сколько раз Россия запускала по Украине ракеты, которые поставила КНДР

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Россия и КНДР должны понести ответственность за свои действия, которые подрывают многолетние обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН. Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие к Совету Безопасности. Но даже при полном отсутствии какой-либо серьезной демонстрации заинтересованности Путина в мирном урегулировании войны, Украина продолжает искать путь к справедливому и прочному миру в соответствии с принципами Устава ООН", – отметил Роберт Вуд.

Он добавил, даже, когда члены Совбеза ООН обсуждают этот важный вопрос, Россия продолжает пренебрегать международным правом, удваивая свои нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Представитель США отметил, что за трагедию в Лисичанске 3 февраля, когда в результате попадания снаряда в хлебопекарню погибли по меньшей мере 28 человек, несет ответственность Кремль. Москва несет ответственность за смерть и разрушения, вызванные в результате агрессивной войны Путина против Украины, развязанной в нарушение Устава ООН.

Дипломат добавил, все стороны конфликта должны принимать возможные меры предосторожности для минимизации ущерба гражданскому населению. В противовес отсутствию прозрачности и неуважению к международному праву со стороны России, правительство Украины продемонстрировало готовность соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и полностью расследовать любые обвинения в нарушениях или злоупотреблениях, совершенных их силами.

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Источник: https://suspilne.media/678608-ssa-v-oon-rosia-9-raziv-zapuskala-balisticni-raketi-kndr-proti-ukraini/
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