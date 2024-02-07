В США рассказали, сколько раз Россия запускала по Украине ракеты, которые поставила КНДР

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Кравцев Сергей
Россия по меньшей мере 9 раз запускала баллистические ракеты, поставленные КНДР, против Украины. Как передает портал "Комментарии", об том говорится в заявлении заместителя постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности, пишет "Суспільне".
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Он добавил, даже, когда члены Совбеза ООН обсуждают этот важный вопрос, Россия продолжает пренебрегать международным правом, удваивая свои нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Представитель США отметил, что за трагедию в Лисичанске 3 февраля, когда в результате попадания снаряда в хлебопекарню погибли по меньшей мере 28 человек, несет ответственность Кремль. Москва несет ответственность за смерть и разрушения, вызванные в результате агрессивной войны Путина против Украины, развязанной в нарушение Устава ООН.
Дипломат добавил, все стороны конфликта должны принимать возможные меры предосторожности для минимизации ущерба гражданскому населению. В противовес отсутствию прозрачности и неуважению к международному праву со стороны России, правительство Украины продемонстрировало готовность соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и полностью расследовать любые обвинения в нарушениях или злоупотреблениях, совершенных их силами.
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