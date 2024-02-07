В США рассказали, сколько раз Россия запускала по Украине ракеты, которые поставила КНДР

Россия по меньшей мере 9 раз запускала баллистические ракеты, поставленные КНДР, против Украины. Как передает портал "Комментарии", об том говорится в заявлении заместителя постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности, пишет "Суспільне".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Россия и КНДР должны понести ответственность за свои действия, которые подрывают многолетние обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН. Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие к Совету Безопасности. Но даже при полном отсутствии какой-либо серьезной демонстрации заинтересованности Путина в мирном урегулировании войны, Украина продолжает искать путь к справедливому и прочному миру в соответствии с принципами Устава ООН", – отметил Роберт Вуд.

Он добавил, даже, когда члены Совбеза ООН обсуждают этот важный вопрос, Россия продолжает пренебрегать международным правом, удваивая свои нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Представитель США отметил, что за трагедию в Лисичанске 3 февраля, когда в результате попадания снаряда в хлебопекарню погибли по меньшей мере 28 человек, несет ответственность Кремль. Москва несет ответственность за смерть и разрушения, вызванные в результате агрессивной войны Путина против Украины, развязанной в нарушение Устава ООН.

Дипломат добавил, все стороны конфликта должны принимать возможные меры предосторожности для минимизации ущерба гражданскому населению. В противовес отсутствию прозрачности и неуважению к международному праву со стороны России, правительство Украины продемонстрировало готовность соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и полностью расследовать любые обвинения в нарушениях или злоупотреблениях, совершенных их силами.

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