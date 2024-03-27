В США рассказали, сколько будет продолжаться война и следует ли ожидать прорыва окупантов на фронте

Страна-агрессор использует ситуацию с задержкой помощи Украине от союзников и производит более интенсивные атаки на фронте, заявил Бен Ходжес. Хотя, по его мнению, у врага пока нет соответствующего ресурса для того, чтобы организовать и провести так называемый "большой прорыв".

Бен Ходжес

То есть, подчеркнул генерал, оккупанты не собрали достаточно большую группировку, чтобы она могла закрепить наступление под Авдеевкой.

Кроме того, добавил Ходжес, у захватчиков отсутствует кадровый ресурс, чтобы попытаться двинуться в сторону Харькова, Киева или любого крупного города в Украине, чтобы попытаться его захватить.

При этом генерал сомневается в том, что враг имеет необходимую логистику, которую мог бы использовать для движения подготовленного бронетанкового соединения. В то же время, добавил Ходжес, российские оккупанты "просто толкают людей в мясорубку".

Генерал заявил, что страна-агрессор продолжает вести против Украины войну на истощение. По его словам, такая ситуация "продолжится" и дальше. Впрочем, добавил Ходжес, она все же отличается от прорыва.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские СМИ распространили информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить Харьков. Впрочем, как утверждают военные и эксперты, хотеть и могти – это две разные вещи. По их словам, у оккупантов нет ни кадрового, ни технического ресурса , чтобы попытаться хотя бы окружить Харьков.

Впрочем, ветеран АТО Евгений Дикий сообщил, что после того, как РФ мобилизует 300 тыс. своих граждан на фронт, сможет уже в августе попытаться захватить такие города как Харьков, Сумы и даже Киев.