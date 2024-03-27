logo

BTC/USD

69085.37

ETH/USD

3502.64

LTC/USD

93.72

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, сколько будет продолжаться война и следует ли ожидать прорыва окупантов на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, сколько будет продолжаться война и следует ли ожидать прорыва окупантов на фронте

Россия пытается в полной мере использовать ситуацию с нехваткой боеприпасов в ВСУ и продвинуться по территориям, заявил в эфире Общественного радио генерал-лейтенант, экс-главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес

сегодня, 18:21
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Страна-агрессор использует ситуацию с задержкой помощи Украине от союзников и производит более интенсивные атаки на фронте, заявил Бен Ходжес. Хотя, по его мнению, у врага пока нет соответствующего ресурса для того, чтобы организовать и провести так называемый "большой прорыв".

В США рассказали, сколько будет продолжаться война и следует ли ожидать прорыва окупантов на фронте

Бен Ходжес

То есть, подчеркнул генерал, оккупанты не собрали достаточно большую группировку, чтобы она могла закрепить наступление под Авдеевкой.

Кроме того, добавил Ходжес, у захватчиков отсутствует кадровый ресурс, чтобы попытаться двинуться в сторону Харькова, Киева или любого крупного города в Украине, чтобы попытаться его захватить.

При этом генерал сомневается в том, что враг имеет необходимую логистику, которую мог бы использовать для движения подготовленного бронетанкового соединения. В то же время, добавил Ходжес, российские оккупанты "просто толкают людей в мясорубку".

Генерал заявил, что страна-агрессор продолжает вести против Украины войну на истощение. По его словам, такая ситуация "продолжится" и дальше. Впрочем, добавил Ходжес, она все же отличается от прорыва.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские СМИ распространили информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить Харьков. Впрочем, как утверждают военные и эксперты, хотеть и могти – это две разные вещи. По их словам, у оккупантов нет ни кадрового, ни технического ресурса , чтобы попытаться хотя бы окружить Харьков.

Впрочем, ветеран АТО Евгений Дикий сообщил, что после того, как РФ мобилизует 300 тыс. своих граждан на фронт, сможет уже в августе попытаться захватить такие города как Харьков, Сумы и даже Киев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.radio/news/2024/03/27/ya-ne-bachu-v-rosiian-mobilnoho-uhrupovannia-shcho-mohlo-b-zakripyty-ikh-nastup-pid-avdiivkoiu-chy-rushyty-v-napriamku-velykykh-mist-ben-hodzhes
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости