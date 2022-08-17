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В США рассказали, поменялись ли планы Путина на счет Украины

Кремль уже так часто не говорит о целях "денацификации" и "демилитаризации" Украины

сегодня, 08:00 comments1079
Автор:

Кравцев Сергей
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Задача, которую поставил Путин перед российской армией остается неизменной – Кремль хочет, чтобы во главе Украины оказалась лояльная власть, а большая часть страны оказалась под полным контролем Москвы. При этом из-за затянувшейся войны Кремль пытается скрыть свои цели. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института исследования войны (ISW).

В США рассказали, поменялись ли планы Путина на счет Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание на тот факт, что президент России Владимир Путин не упомянул о территории за пределами Донецкой и Луганской областей, описывая цели войны России в Украине 15 августа. Отмечается, что Путин завершил свое выступление на форуме "Армия-2022" 15 августа утверждением, что "наши воины вместе с "бойцами Донбасса" с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "Донецкой и Луганской народных республиках" ", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают "землю Донбасса".

ISW отмечает, что такое ограниченное заявление о целях России резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями России по поводу "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Относительно ограниченное заявление Путина также несовместимо с действиями России по "присоединению" оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к РФ.

Российские силы начинают наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка, а также вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонщины.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-16
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:48

Потроху, разом з травневими шашликами Карлика, викривається і більша - макробрехня. Путін не хотів чіпати, західні регіони, вони б лишались як буферна зона, тобто далі йти захоплювати світ йому не треба. Купа брехні: 1. УПА-талібану треба виправдати свій екстремізм, порятунком Світу. 2. Зе-м'яснику лякати світ і вимагати гроші для розкрадання. 3. Байдену пояснити платникам податків, навіщо їх гроші йдуть у скриню Пандори. 4. США використовують лякалку для виправдання. Ніби це не глобальне протистояння, а захист світу, бо Путін всюди нападе.


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