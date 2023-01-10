В США рассказали, о чем говорят сообщения о продвижении вагнеровцев уже в Соледаре

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Кравцев Сергей
Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения о ситуации в городе Соледар в Донецкой области для укрепления репутации своей компании как эффективной боевой силы. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчет Института изучения войны ISW.
Пригожин использует сообщения о штурме Соледара. Фото: Getty Images
Американские аналитики обращают внимание, что боевики ЧВК "Вагнера" заявили о захвате за последние несколько дней территории в пределах Соледара. Также, отметили в ISW, многие российские источники обсуждали эти успехи как свидетельство того, что бойцы "Вагнера" могут вскоре окружить Бахмут.
В ISW считают, что Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК "Вагнер" в Соледаре и Бахмуте для продвижения своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.
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