В США рассказали, о чем говорят сообщения о продвижении вагнеровцев уже в Соледаре

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения о ситуации в городе Соледар в Донецкой области для укрепления репутации своей компании как эффективной боевой силы. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчет Института изучения войны ISW.

Пригожин использует сообщения о штурме Соледара. Фото: Getty Images

Американские аналитики обращают внимание, что боевики ЧВК "Вагнера" заявили о захвате за последние несколько дней территории в пределах Соледара. Также, отметили в ISW, многие российские источники обсуждали эти успехи как свидетельство того, что бойцы "Вагнера" могут вскоре окружить Бахмут.

"Широко распространенные в социальных сетях 9 января кадры показывают, что "вагнеровцы" участвуют в ожесточенном бою из стрелкового оружия у здания городской администрации в центре Соледара. Несколько российских блогеров отметили, что силы ЧВК "Вагнер" осуществляют поквартальное продвижение в Соледаре и других важных населенных пунктах к северо-востоку от Бахмута, а также в пределах Бахмута. А 9 января Пригожин подчеркнул, что "исключительно" подразделения "Вагнера" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время боевики "Вагнера" ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации", – напомнили в институте.

В ISW считают, что Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК "Вагнер" в Соледаре и Бахмуте для продвижения своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.

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