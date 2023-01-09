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Цель не только Украина: РФ начинает операции с участием ЧВК "Вагнера" в Африке и Европе

Боевики активизировались в Центральноафриканской Республике, Мали и Сербии

сегодня, 18:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское руководство активно использует ЧВК "Вагнера" не только на войне против Украины. Все чаще фиксирую появление боевиков в Африке и Европе. Наемники выполняют две задачи. Первая – подавливать антироссийские, антикремлевские настроения. Вторая – защищать интересы Москвы в горнодобывающей промышленности. Как передает портал "Комментарии", такая информация появилась в издании "Politico". СМИ ссылается на секретные данные от официальных лиц.

Цель не только Украина: РФ начинает операции с участием ЧВК "Вагнера" в Африке и Европе

ЧВК "Вагнера". Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в Белом доме обеспокоены тем, что российские боевики набирают вес в тех странах, с которыми США имеют хорошие партнерские отношения. Наемники ЧВК увеличили количество операций в Мали, ЦАР и Сербии. Вашингтон внимательно наблюдает за тем, как себя ведут российские боевики в ЦАР и Сербии. 

В США расследуют возможное нападение на одного из высших руководителей "Вагнера" в ЦАР Дмитрия Сытого. Утверждается, что он получил пакет со взрывным устройством. Внутри якобы была записка, которая подтверждала причастность французов к атаке. Официальный Париж отверг эти обвинения.

В Штатах получили множество противоречивой информации о месте инцидента, госпитализации Сытого и ранении. Администрация Байдена также обеспокоена количеством совпадений, которые произошли после предполагаемого нападения на руководителя "Вагнера". Сюда относится и пожар в штаб-квартире ЕС в Банги, столице ЦАР.

Что касается Сербии, то боевики объявили о начале операций на территории страны в начале декабря прошлого года. Их действия, как утверждается в секретных данных, направлены на подавление антипутинских настроений среди российской диаспоры. А вторая причина присутствия боевиков в государстве — это напряжение на границе с Косово.

США уже приняли меры против "Вагнера", в частности, лидер ЧВК Евгений Пригожин попал под санкции. Однако в ближайшее время Штаты должны ввести дополнительные финансовые ограничения.

Читайте также на портале "Комментарии" — одного желания мало – почему Литва не сможет передать Украине активы РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало - у Путина отреагировали на новые поставки вооружения в Украину.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/01/09/russias-wagner-group-ramping-up-operations-outside-of-ukraine-u-s-warns-00076859
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