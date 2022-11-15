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В США рассказали, куда россияне перебрасывают войска из херсонского направления

После провала на Херсонщине россияне хотят добиться успеха в Донецкой области

сегодня, 08:40 comments1017
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже в самое ближайшее время ожесточенные бои стоит ожидать в районе Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области. Именно тужа Россия перебросит войска, которые были выведены из правобережья Херсонской области. Россия будет пытаться продвинуться в Донецкой области за счет увеличения численности войск. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В США рассказали, куда россияне перебрасывают войска из херсонского направления

Российские войска. Фото: из открытых источников

При этом в ISW допускают, что усиление группировок российских войск может вылиться в успех и захват россиянами новых территорий. 

Американские аналитики обратили внимание на заявления Министерства обороны России, которое уже заявляет об успешном продвижении своих войск в Донецкой области. То есть, Москва сознательно идет на то, чтобы забросить в информационное пространство информации о наступлении россиян на Донбассе после отхода с Херсона. 

В ISW считают, цель России — подчеркнуть, что российские войска активизируют операции в Донецкой области после отхода с правого берега Херсонской области.

Так, Минобороны РФ заявило, что российские войска завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) 13 ноября и Павловки (45 км к юго-западу от Донецка) 14 ноября после нескольких недель, когда они не заявляли о российских территориальных достижениях.

"Министерство обороны России, вероятно, выдвигает более конкретные территориальные претензии, чтобы создать информационные условия для освещения российских успехов в Донецкой области и уменьшить недовольство относительно потерь в Херсонской области", — считают аналитики ISW.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-14
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