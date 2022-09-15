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В США рассказали, кого теперь Россия хочет загнать на войну в Украину

Россия хочет загнать в Украину недоукомплектованные чеченские батальоны

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия по-прежнему испытает большие проблемы с живой силой. Большинство военных подразделений, которые уже воюют в Украине, недоукомплектованные, многие особенно это ощутимо после ожесточенных боев, когда россияне понесли большие потери. Теперь Кремль рассчитывает на чеченские батальоны, а также на российских наемников и экономически депрессивных областей России. Но даже сейчас Россия не может собрать необходимое количество людей, готовых отправиться на войну в Украину. Как передаёт портал "Комментарии", об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, кого теперь Россия хочет загнать на войну в Украину

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным военных аналитиков, российское военное руководство продолжает в значительной степени полагаться на якобы чеченские подразделения, чтобы создать боевую мощь для операций в Украине.

Однако, по данным украинской разведки, российское руководство планирует передислоцировать в Украину четыре чеченских батальона, которые в значительной степени недоукомплектованные и состоят преимущественно из нечеченских наемников из экономически депрессивных регионов России.

Аналитики института не оставили без внимания обстрел россиянами Кривого Рога.

Вероятно, предполагают они, российские войска нацелились на Карачунскую дамбу, чтобы повредить украинские понтонные мосты ниже по течению, особенно в свете недавних сообщений о том, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец у Давидова моста в рамках действующего контрнаступления.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-14
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