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Путин отверг мирное соглашение с Украиной в начале войны, – Reuters

Между Козаком и Путины м шли дискуссии, начинать ли полномасштабную войну против Украину или согласиться на ее оказз от НАТО

сегодня, 12:54
Автор:

Кравцев Сергей
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У заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Козак уверял президента РФ, что достиг предварительного соглашения с Украиной по поводу отказа от вступления в НАТО. На такие убеждения Путин ответил отказом и начал полномасштабное вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на трех собеседников, приближенных к российской властной верхушке, согласившихся на беседу на условиях анонимности.

Путин отверг мирное соглашение с Украиной в начале войны, – Reuters

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам собеседников издания, Дмитрий Козак сообщил Путину, что, по его мнению, соглашение, которое он достиг с Украиной, лишило Россию необходимости проводить широкомасштабное вторжение.

Когда Путину представили соглашение Козака, он ясно дал понять, что недоволен уступками и планирует оккупировать территорию Украины.

Два из трех собеседников издания сообщили, что толчок к завершению сделки произошел сразу после вторжения РФ 24 февраля. 

"После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: дали ему зеленый свет, он получил соглашение. Он его вернул, и они сказали, что все надо убрать. Все было отменено. Путин просто изменил план по ходу", – сообщает источник.

Третий собеседник Reuters, которому о событиях рассказали люди, проинформированные о дискуссиях между Козаком и Путиным, заявил, что Козак предложил соглашение Путину, но его отклонили непосредственно перед вторжением.

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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-war-began-putin-rejected-ukraine-peace-deal-recommended-by-his-aide-2022-09-14/
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