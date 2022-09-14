Путин отверг мирное соглашение с Украиной в начале войны, – Reuters

У заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Козак уверял президента РФ, что достиг предварительного соглашения с Украиной по поводу отказа от вступления в НАТО. На такие убеждения Путин ответил отказом и начал полномасштабное вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на трех собеседников, приближенных к российской властной верхушке, согласившихся на беседу на условиях анонимности.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам собеседников издания, Дмитрий Козак сообщил Путину, что, по его мнению, соглашение, которое он достиг с Украиной, лишило Россию необходимости проводить широкомасштабное вторжение.

Когда Путину представили соглашение Козака, он ясно дал понять, что недоволен уступками и планирует оккупировать территорию Украины.

Два из трех собеседников издания сообщили, что толчок к завершению сделки произошел сразу после вторжения РФ 24 февраля.

"После 24 февраля Козаку дали карт-бланш: дали ему зеленый свет, он получил соглашение. Он его вернул, и они сказали, что все надо убрать. Все было отменено. Путин просто изменил план по ходу", – сообщает источник.

Третий собеседник Reuters, которому о событиях рассказали люди, проинформированные о дискуссиях между Козаком и Путиным, заявил, что Козак предложил соглашение Путину, но его отклонили непосредственно перед вторжением.

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