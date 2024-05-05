В США рассказали, когда Украина планирует новое контрнаступление

В администрации Байдена заявили, что после получения пакета помощи США на 61 млрд долларов Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году. Ожидается, что в 2024 году Украина постарается "удержать линию" обороны.



Джейк Салливан о контрнаступлении Украины. Фото из открытых источников

Издание Financial Times указывает на слова советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, который рассказал о планах Украины по новому контрнаступлению. По его словам, Украина готовится идти в контрнаступление в 2025 году, а помощь США этому будет способствовать.

По его словам, украинское наступление 2025 года будет в значительной степени зависеть от американской помощи, в частности, ее одобрением в Конгрессе США и в Белом доме. Ожидается, что Байден продолжит помогать Украине, однако его соперник на выборах Дональд Трамп не раз критиковал поддержку Украины и указывал на необходимость "скоро прекратить войну" через переговоры.

Также Салливан указал, что, несмотря на новый пакет, который был одобрен в США, им "невозможно мгновенно кардинально изменить ситуацию" на поле боя в Украине. По его словам, США ожидает "прогресса России в ближайший период" на войне в Украине. В то время как Украина будет пытаться "держать линию" и будет противостоять продвижению российских сил в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики исследовали возможные сроки, когда Украина приступит к масштабному контрнаступлению на российские силы для попытки деоккупировать территории захваченные армией РФ.

Также "Комментарии" писали о постоянном представителе Украины в ООН, намекнувшем на уничтожение Крымского моста в 2024 году.







