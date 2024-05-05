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В США рассказали, когда Украина планирует новое контрнаступление

Украинские силы готовятся к масштабному контрнаступлению, однако им сначала нужно удержать линию обороны из-за постоянного наступления сил РФ.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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В администрации Байдена заявили, что после получения пакета помощи США на 61 млрд долларов Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году. Ожидается, что в 2024 году Украина постарается "удержать линию" обороны.

В США рассказали, когда Украина планирует новое контрнаступление

Джейк Салливан о контрнаступлении Украины. Фото из открытых источников

Издание Financial Times указывает на слова советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, который рассказал о планах Украины по новому контрнаступлению. По его словам, Украина готовится идти в контрнаступление в 2025 году, а помощь США этому будет способствовать.

По его словам, украинское наступление 2025 года будет в значительной степени зависеть от американской помощи, в частности, ее одобрением в Конгрессе США и в Белом доме. Ожидается, что Байден продолжит помогать Украине, однако его соперник на выборах Дональд Трамп не раз критиковал поддержку Украины и указывал на необходимость "скоро прекратить войну" через переговоры.

Также Салливан указал, что, несмотря на новый пакет, который был одобрен в США, им "невозможно мгновенно кардинально изменить ситуацию" на поле боя в Украине. По его словам, США ожидает "прогресса России в ближайший период" на войне в Украине. В то время как Украина будет пытаться "держать линию" и будет противостоять продвижению российских сил в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики исследовали возможные сроки, когда Украина приступит к масштабному контрнаступлению на российские силы для попытки деоккупировать территории захваченные армией РФ.

Также "Комментарии" писали о постоянном представителе Украины в ООН, намекнувшем на уничтожение Крымского моста в 2024 году.





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Источник: https://www.ft.com/content/6fd11006-01db-4548-96d6-76343f38aea8
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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 13:12

просто офигенно..провтыкать полгода и чего то там думать..спасибо,вать машу!Вы если будете такими темпами думать,мы раньше времени остынем..

Ігор

сегодня, 11:10

Тобто успіх вони вже остаточно передали Трампу! Зараз будуть тільки жести доброї волі з відходом на завчасно підготовлені позиції. Вони навіть всі святкові моменти старшого братнього карлика просиділи тихенько, жодних дій не зроблена щоб зіпсувати тому події. Хоч деморалізована Україна і потребує набагато більшого натхнення ніж відосики божевільного, але ж, не порушувати домовленості між карликами.


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