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В США рассказали, когда Россия может начать новое наступление

Джон Кирби заявил о необходимости Конгресса США оказать помощь Украине как можно скорее, ведь Россия готовится к зимнему наступлению.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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В США рассказали, когда Россия может начать новое наступление

Джон Кирби рассказал, когда Россия может начать зимнее наступление. Фото из открытых источников

В Белом доме надеются, что Конгресс США примет новый пакет помощи для Украины, ведь россияне могут перейти к большому наступлению в конце января, когда замерзнет земля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

На брифинге в Белом доме Джон Кирби рассказал, что Украина, вероятно, получит финансовую помощь уже в следующем году.

"Мы хотим получить это финансирование как можно скорее. Похоже, что это произойдет где-то в январе, но чем раньше, тем лучше", — сказал Кирби.

По словам координатора Совета нацбезопасности, доставка помощи, в том числе военной техники и снарядов, осуществляется за несколько дней и недель. Поэтому перед началом зимнего наступления россиян Украина должна получить дополнительную помощь.

"Очень важно, чтобы в январе мы продвигались с дополнительным финансированием, поскольку боевые действия не собираются прекращаться. Если земля замерзнет до конца января, это облегчит россиянам передвижение", — рассказал Кирби.

Напомним, что в Конгрессе США несколько недель проходят дискуссии о новом пакете помощи на 106 млрд долларов. Республиканцы требуют добавить в пакет пункт об усилении миграционного контроля на границе США и Мексики, в то время как демократы не поддерживают эту идею и призывают быстрее проголосовать за помощь Украине, Израилю и другим странам. Доля помощи Украине, которая заложена в пакет, составляет более 60 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что датский военный аналитик заявил о российском наступлении, которое началось после украинского. По мнению Андерса Нильсена, Путин таким образом посылает сигнал для Запада.

Также "Комментарии" писали, что у американцев в декабре изменилось отношение к помощи Украины.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-dopomoha-ukrayini-sichen-konhres/32740660.html
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