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В США рассказали, какую задачу должна выполнить Украина, прежде, чем использовать F-16

Эксперты ISW считают, чтобы использовать F-16, Украина должна уничтожать российскую ПВО

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

Для использования истребителей F-16, прибывших в Украину, Силам обороны необходимо направлять усилия на поражение вражеской ПВО в российском тылу и на оккупированных украинских территориях с помощью западного дальнобойного оружия. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские эксперты Института изучения войны (ISW). 

В США рассказали, какую задачу должна выполнить Украина, прежде, чем использовать F-16

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В ISW отметили, Украина заявила, что получила первую партию истребителей F-16 американского производства.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил 4 августа прибытие самолетов F-16 в Украину. В связи с этим он особо поблагодарил Данию, Нидерланды и США.

"ISW продолжает оценивать, что Украине понадобится значительное количество самолетов F-16, чтобы развернуть их в масштабах, необходимых для успешной интеграции истребителей в более широкую систему противовоздушной обороны. Украине также необходимо будет продолжать усилия, направленные на поражение российских средств противовоздушной обороны в российском тылу и на оккупированной территории Украины с помощью предоставленного Западом оружия дальнего радиуса действия, чтобы иметь возможность использовать самолеты F-16", – говорится в отчете.

Аналитики указывают на то, что российские так называемые военные блогеры отреагировали на прибытие F-16, пытаясь преуменьшить их потенциальные последствия на поле боя — прямо подрывая российские информационные операции, направленные на то, чтобы представить поставки F-16 и других западных систем вооружений как "красную линию", которую нельзя пересекать.

Несколько таких блогеров заявили, что западные и украинские СМИ "раздувают" прибытие F-16, чтобы отвлечь внимание от неудач на поле боя, и многие российские блогеры сразу перешли к обсуждению того, как российские войска начнут нацеливаться на самолеты и уничтожать их. Комментаторы и официальные лица в российском информационном пространстве часто заявляли, что поставки западных вооружений в Украину являются "красной линией", пересечение которой заставит Россию прибегнуть к ответной эскалации.

Однако, отмечают специалисты, Россия неоднократно доказывала, что ссылки на якобы "красные линии" являются рефлекторной техникой управления, призванной заставить Запад самоустраниться от предоставления Украине дополнительной военной помощи.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-4-2024
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