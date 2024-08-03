Почему достаточного количества F-16 не будет ни в этом, ни в следующем году: объяснение экспертов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинцам не стоит строить завышенные ожидания от появления истребителей F-16. Как не стоит полагаться на Запад, который якобы может вскоре передать нам необходимое количество самолетов. Даже теоретически Украина не будет иметь достаточного количества F-16 в ближайшие годы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире Radio NV высказал главный редактор Defense Express Олег Катков.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Эксперт пояснил, теоретически у США есть достаточное количество самолетов, чтобы ВСУ имели в своем арсенале 128 истребителей, о необходимости которых говорил президент Владимир Зеленский. Однако на практике этого не будет.
Кроме того, для этих истребителей нужно еще и 128 пилотов. Однако подготовка авиаторов занимает много месяцев.
По словам Каткова, теоретически можно было бы привлечь иностранных добровольцев, но и это не решило одну из главных проблем — где бы базировались в Украине 128 истребителей.
Кроме того, чтобы защитить такое количество F-16 нужно 20 ЗРК Patriot — поскольку они имеют угол обзора 120 градусов, то для круговой обороны на каждый аэродром надо будет поместить по две такие системы ПВО.
Читайте также на портале "Комментарии" — что важно понимать о появлении истребителей F-16: будет ли новый поворот в войне.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!