Что важно понимать о появлении истребителей F-16: будет ли новый поворот в войне

В сети продолжают активно обсуждать возможную передачу Украине истребителей F-16. Впрочем на официальном уровне эту информацию в Украине никто не подтвердил, но и не опроверг. Тем не менее западные СМИ настойчиво утверждают, что как минимум 6 истребителей, которые могли передать Нидерланды, уже находятся в Украине и даже участвовали в боевых вылетах. Как бы там ни было, если информация соответствует действительности и Запад начал выполнять свои обещания, передавая истребители, может ли это повлиять на ход войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Передача Украине F-16 ставит перед Россией ряд задач

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что пока что факт передачи Украине истребителей F-16 имеет больше имиджевый, информационный, в какой-то мере даже пропагандистский эффект, чем собственно эффект военно-технический.

"Хотя понятно, конечно, что появление этих самолётов даже в небольшом количестве может серьезно повлиять на возможности Украины отбивать ракетные атаки со стороны России. С другой стороны, безусловно определённое количество F-16 которое было заявлено даже в случае единовременного прибытия в Украину вряд ли может стать гейм-ченжером этой войны поскольку для этого нужно, чтобы таких самолётов было как минимум 150-200 штук. А появление нескольких десятков для нас несёт больше функцию обороны, нежели функцию нападения. Понятно, что это в определённое время развяжет нашей армии руки для решения тех или иных задач", – отметил Игорь Рейтерович.

Он также подчеркнул, что передача Украине F-16 ставит перед Россией ряд задач, которые ей придётся решать. И инструментов, для решения которых у россиян по состоянию на сегодня нету, поскольку отсутствует опыт противодействия подобным самолётам.

"Для российских военно-космических сил это создаст определённые проблемы, с которыми они вынуждены будут считаться. Поэтому не исключено, что отсутствие массированного именно ракетного обстрела последние недели, о котором так много кричали в том числе различные российские паблики, связано с тем, что у россиян может быть понимание, что, если эти самолёты уже в Украине, они могут использоваться для того, чтобы сбивать ракеты. Следовательно, эффект от этих обстрелов будет не такой на который рассчитывала Российская Федерация. Поэтому пока ждём возможно большего количества самолётов, возможно официального подтверждения. Хотя не факт, что оно будет, потому что лучше держать определённый туман войны в этом вопросе. Ну и ждём того, что эти самолёты не столько переломают ситуацию, сколько смогут её изменить на определённых участках в пользу Украины", – констатировал эксперт.

F-16 могут усилить переговорную позицию Украины

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, что стратегия власти, как и наших западных партнёров состоит в том, чтобы создавать видимость стратегической неопределенности – есть F-16 или нет F-16.

"Понятно, почему это происходит. Это связано с безопасностью. А чёткое подтверждение истребителей F-16 в Украине будет означать, что Россия, конечно же, будет за ними охотиться на всех аэродромах где только возможно. А так создаётся некий эффект неожиданности для России. И именно поэтому я думаю выбрана именно такая тактика, чтобы официально не подтверждать ни количество, ни то, что они здесь есть. Спустя какое-то время по эффектам с конкретно взятых ситуаций многое прояснится", – отметил эксперт.

По его словам, исходя из того, что писали западные СМИ, главная идея состоит в том, чтобы F-16 усилили нашу ПВО. Ведь во многих западных странах системы ПВО-ПРО работают, опираясь, в первую очередь, на F-16, а потом уже на ракетные установки.

"Поэтому вряд ли стоит ожидать что передача первых F-16 Украине вызовет какой-то эффект в плане наступления и так далее. Если судить с тех цифр, которые мы знаем о том, сколько планировали предоставить, сколько предоставили, сколько ещё собираются предоставить партнеры Украине, то этого недостаточно для проведения эффективного наступления. Ведь мы знаем цифры российской авиации, и они, конечно же, больше. Думаю, что в свете активизации возможных переговоров при посредниках ситуация на фронте с появлением там F-16 будет усиливать позицию Украины", – подытожил Алексей Якубин.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Украины уже есть F-16: на Западе спрогнозировали, как теперь отреагирует Россия.



