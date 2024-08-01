У Украины уже есть F-16: на Западе спрогнозировали, как теперь отреагирует Россия

Российский диктатор Владимир Путин получил бы огромные плюс к своему имиджу, если бы ему удалось уничтожить истребители F-16 из стран НАТО. Именно поэтому, вероятно, российские войска попытаются уничтожить F-16 на земле ракетами большой дальности. Они уже нацелились на ограниченное количество пригодных аэродромов в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Associated Press".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Журналисты считают, что украинцам нужно будет хорошенько подумать о том, где хранить самолеты F-16. Это должны быть защищенные ангары. Кроме того, весь авиапарк нужно будет распределить между различными локациями, расположить модели самолетов-приманок и быть готовыми быстро взлететь в случае предупреждения о воздушном налете.

В материале говорится, Украина заявила, что может оставить часть истребителей на иностранных базах, чтобы защитить их от российских ударов. Это вызвало резкий ответ Путина, который предупредил, что любая западная авиабаза, на которой будут размещены украинские истребители, станет "законной мишенью" для сил Кремля. Представители США заявили, что F-16 будут базироваться в Украине.

В воздухе украинские F-16 будут противостоять мощным российским мобильным зенитно-ракетным системам С-300 и С-400, которые могут нацеливаться на несколько самолетов одновременно. Российские военные также имеют, по оценкам, несколько сотен боевых истребителей, а также сложные радары воздушного наблюдения.

Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне говорит, что российский истребитель Су-35 будет одной из самых больших угроз для F-16. Он имеет радар дальнего радиуса действия, который позволяет отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории.

"Несмотря на это, россияне осознают, что они столкнутся с более грозным самолетом, чем они встречали до сих пор во время войны, и, вероятно, применят более осторожный подход", — отмечает AP.

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