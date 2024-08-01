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Пока все лишь намекают, глава МИД Литвы дал прямой ответ, действительно ли F-16 уже в Украине

Глава МИД Литвы подтвердил, что самолеты F-16 уже в Украине

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Украина действительно уже получила обещанную первую партию истребителей F-16 в рамках оборонной помощи со стороны Запада. Их количество пока не уточняется. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Пока все лишь намекают, глава МИД Литвы дал прямой ответ, действительно ли F-16 уже в Украине

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Литовский топ-дипломат обратил внимание, что такая поддержка посредством передачи соответствующих долгожданных самолетов украинской стороне со стороны партнеров ранее казалась якобы невозможной.

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", – говорится в публикации Ландсбергиса.

Отметим, 31 июля агентство Bloomberg сообщило, что определенное количество F-16 уже прибыло в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — The Times назвала от кого и сколько истребителей F-16 уже получила Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало – советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона заявил, что украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает информацию о якобы прибытии в страну первой партии западных истребителей F-16, о чем ранее писало издание Bloomberg.                                                   

Телеведущие попросили Михаила Подоляка прокомментировать вчерашнюю публикацию американского СМИ, он высказался о целесообразности "тумана войны" в этом контексте.

"Я вижу, что это отражается в качестве информационных спекуляций. Хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. Все же надо обращать внимание на официальные комментарии", — отметил Михаил Подоляк. 

Пока все лишь намекают, глава МИД Литвы дал прямой ответ, действительно ли F-16 уже в Украине - фото 2




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