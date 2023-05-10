В США рассказали, какую цель преследовал Кремль недавними волнами ракетных ударов по Украине

РФ крайней волной ракетных ударов по Украине намеревалась показать, что сдерживает предстоящее контрнаступление ВСУ, но, на самом деле, существенного влияния это не имеет. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в новом обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW).

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Эксперты считают, что российские силы пытаются проводить почти ежедневные серии ракетных ударов, чтобы показать, что сдерживают потенциальные будущие украинские контрнаступательные операции.

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"Но снижение эффективности ударов, вероятно, не является существенным фактором, сдерживающим украинские действия", — считают аналитики.

Кроме того, в отчете Института отмечается, что президент РФ Владимир Путин не использовал обращение к 9 мая для каких-либо значительных изменений в своей риторике. Он по-прежнему представил РФ такой силой, которая успешно противостоит всему Западу.

В ISW также обратили внимание, что Владимир Путин попытался использовать празднование "Дня Победы" для сплочения партнеров из стран постсоветского пространства, многие из которых стремятся уменьшить зависимость от Кремля с февраля 2022 года, когда Москва приняла решение развязать полномасштабную войну против Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в России в сокращенном виде – всего 40 минут, с отменой воздушной части действа, а также музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В гости к Путину приехали лишь пять президентов центральноазиатских государств, самопровозглашенный президент Беларуси и премьер-министр Армении. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, а также жаловался, что против РФ якобы "вновь развязана настоящая война". Какие выводы можно сделать после очередного парадобесия страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



