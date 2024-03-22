В США рассказали, какой шаг предпринял Кремль, чтобы не сбавлять наступление в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Есть большая вероятность, что российское военное командование активно формирует резервы, способные проводить широкомасштабные механизированные штурмы украинских оборонительных линий и достигать оперативно значимых успехов, если они будут полностью экипированы и должным образом подготовлены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Наступление России. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, что из открытых источников непонятно, какой именно "стратегический резерв" формирует Россия.
При этом, говорится в отчете ISW, известные российские кадровые и материальные ограничения позволяют предположить, что Россия, скорее всего, не будет использовать эти "стратегические резервы" как сплоченное формирование для участия в боевых действиях в Украине, а вместо этого будет использовать их как резерв "рабочей силы" для пополнения потерь на линии фронта.
В отчете ISW говорится, что формирование дополнительных резервов, вероятно, позволит российским военным компенсировать потери в Украине без значительной оперативной паузы между текущими локальными наступательными действиями России этой весной и ожидаемым наступлением России летом 2024 года, которого, по предварительным оценкам ISW, российские войска пытаются избежать.
Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, есть ли у россиян еще силы продолжать наступление на Донбассе.
Обсуждения
Новости