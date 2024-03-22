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В США рассказали, какой шаг предпринял Кремль, чтобы не сбавлять наступление в Украине

В ISW обращают внимание, что россияне пытаются сформировать "стратегический резерв", чтобы поддерживать наступление в Украине

сегодня, 07:08
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Кравцев Сергей
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Есть большая вероятность, что российское военное командование активно формирует резервы, способные проводить широкомасштабные механизированные штурмы украинских оборонительных линий и достигать оперативно значимых успехов, если они будут полностью экипированы и должным образом подготовлены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В США рассказали, какой шаг предпринял Кремль, чтобы не сбавлять наступление в Украине

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Российские "мощные стратегические резервы" теоретически могут быть способны выполнять роль сил первого эшелона, сил проникновения или эксплуатационных сил второго эшелона, способных проводить широкомасштабные механизированные штурмы украинских оборонительных линий и достигать оперативно значимых успехов, если они будут полностью экипированы и должным образом подготовлены. Однако, по прогнозам ISW, Россия не создаст стратегический резерв, способный выполнять такие функции", – сообщают американские эксперты.

Аналитики отмечают, что из открытых источников непонятно, какой именно "стратегический резерв" формирует Россия.

При этом, говорится в отчете ISW, известные российские кадровые и материальные ограничения позволяют предположить, что Россия, скорее всего, не будет использовать эти "стратегические резервы" как сплоченное формирование для участия в боевых действиях в Украине, а вместо этого будет использовать их как резерв "рабочей силы" для пополнения потерь на линии фронта.

В отчете ISW говорится, что формирование дополнительных резервов, вероятно, позволит российским военным компенсировать потери в Украине без значительной оперативной паузы между текущими локальными наступательными действиями России этой весной и ожидаемым наступлением России летом 2024 года, которого, по предварительным оценкам ISW, российские войска пытаются избежать.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-21-2024
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