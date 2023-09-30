В США рассказали, какой город готов отдать Кремль, чтобы усилить Мелитополь

Российское военное командование предположительно готово пожертвовать некоторыми позициями на юге и востоке, чтобы укрепить Мелитополь и Бердянск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны. Аналитики в своих доводах ссылаются на утверждения одного из российских инсайдерских источников.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что в начале месяца российские инсайдерские источники отмечали, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов хочет сохранить российские силы для защиты Мелитополя и Бердянска, возможно, за счет обороны Токмака.

"27 и 28 сентября источники в социальных сетях распространили этот слух, после чего российский инсайдерский источник заявил, что Герасимов также готов вывести войска из Бахмута и предпочитает защищать Мелитополь, чтобы не дать украинским силам приблизить артиллерию к Крыму", — отмечают аналитики ISW.

В то же время американские аналитики указывают, что утверждения о том, что Герасимов намерен отвести российские войска в Мелитополь, чтобы укрепить там российскую оборону, "выходят далеко за пределы известной модели поведения Герасимова".

"У ISW нет доказательств, подтверждающих утверждения инсайдера. Если эти утверждения ложны, это может свидетельствовать о том, что в российском информационном пространстве ведутся слаженные усилия для дискредитации Герасимова", — отмечают аналитики.

Они указывают, что эти утверждения могут быть частью информационной борьбы между российским руководством, поскольку, по данным некоторых российских источников, Герасимов отстранил командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского от должности заместителя командующего в Украине.

Поэтому возможно, эти заявления о готовности Герасимова идти на уступки на фронте имеют целью укрепить позиции Теплинского, считают в ISW.

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