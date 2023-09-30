В США рассказали, какой город готов отдать Кремль, чтобы усилить Мелитополь

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Кравцев Сергей
Российское военное командование предположительно готово пожертвовать некоторыми позициями на юге и востоке, чтобы укрепить Мелитополь и Бердянск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны. Аналитики в своих доводах ссылаются на утверждения одного из российских инсайдерских источников.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Эксперты отмечают, что в начале месяца российские инсайдерские источники отмечали, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов хочет сохранить российские силы для защиты Мелитополя и Бердянска, возможно, за счет обороны Токмака.
В то же время американские аналитики указывают, что утверждения о том, что Герасимов намерен отвести российские войска в Мелитополь, чтобы укрепить там российскую оборону, "выходят далеко за пределы известной модели поведения Герасимова".
Они указывают, что эти утверждения могут быть частью информационной борьбы между российским руководством, поскольку, по данным некоторых российских источников, Герасимов отстранил командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского от должности заместителя командующего в Украине.
Поэтому возможно, эти заявления о готовности Герасимова идти на уступки на фронте имеют целью укрепить позиции Теплинского, считают в ISW.
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