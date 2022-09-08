В США рассказали, какое количество территории вернули ВСУ в Харьковской области

Украинские защитник провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма. ВСУ удалось продвинуться как минимум на 20 км и занять 400 квадратных километров в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Американские эксперты отмечают, что украинские военные воспользовались тем, что россияне в последнее время активно перебрасывали свою живую силу и технику на южное направление. В итоге российская армия не сумела сдержать прорыв ВСУ. Украинские военные использовали тактическую неожиданность в войне.

Продолжающиеся в Херсонской области операции ВСУ заставили российские войска сосредоточиться на юге, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

В институте считают маловероятным, что контрнаступление и попытки отвлечь российские силы на юге Украины являются обманом для возобновления операций в Харьковской области, украинские силы, вероятно, разумно воспользовались перераспределением российских войск, техники и общей оперативной концентрации, чтобы начать локализованные контрнаступления на критические точки в Харьковской области области.

Кроме того, ISW со ссылкой на украинские и российские источники сообщает об активности вдоль двух основных направлений в Херсонской области 7 сентября: на севере Херсонской области к югу от границы с Днепропетровской областью и на западе Херсонской области вдоль границы с Николаевской областью.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эрдоган сменил позицию: турецкий лидер озвучил новый прогноз по концу войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало - ВСУ возвращаются на границы Луганской области: в ОП раскрали детали массированного контрнаступления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!