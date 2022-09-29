В США рассказали, как Кремль использует мобилизированных – куда отправляет подкрепление

Российское руководство пытается сохранить боеспособность элитных подразделений, которые были разгромлены в Украине. И именно поэтому Кремль продолжает присылать только что мобилизированных россиян для усиления остатков различных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что, по данным Генштаба ВСУ, "новобранцы" прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки.

"1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России до 24 февраля и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, означает, что даже самые элитные части РФ понесли значительные потери в Украине и поэтому все больше деградируют", — указали в ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что добавление новомобилизованных сил в эти части армии России вряд ли добавит им боевых мощностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — блеф или реальная угроза: решится ли Путин на ядерный удар по Украине – кто может этому помешать. Эксперты детально разобрались в ситуации.

Также издание "Комментарии" сообщало — даже после проведения псевдореферендумов , российские войска будут продолжать боевые действия на территории Украины, потому что есть цель – захватить всю территорию Донецкой области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!