logo

BTC/USD

19519.42

ETH/USD

1341.62

LTC/USD

53.41

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, как Кремль использует мобилизированных – куда отправляет подкрепление
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, как Кремль использует мобилизированных – куда отправляет подкрепление

Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российское руководство пытается сохранить боеспособность элитных подразделений, которые были разгромлены в Украине. И именно поэтому Кремль продолжает присылать только что мобилизированных россиян для усиления остатков различных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В США рассказали, как Кремль использует мобилизированных – куда отправляет подкрепление

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что, по данным Генштаба ВСУ, "новобранцы" прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки.

"1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России до 24 февраля и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, означает, что даже самые элитные части РФ понесли значительные потери в Украине и поэтому все больше деградируют", — указали в ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что добавление новомобилизованных сил в эти части армии России вряд ли добавит им боевых мощностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — блеф или реальная угроза: решится ли Путин на ядерный удар по Украине – кто может этому помешать. Эксперты детально разобрались в ситуации.

Также издание "Комментарии" сообщало — даже после проведения псевдореферендумов, российские войска будут продолжать боевые действия на территории Украины, потому что есть цель – захватить всю территорию Донецкой области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-28?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!