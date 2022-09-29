В США рассказали, как Кремль использует мобилизированных – куда отправляет подкрепление

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Кравцев Сергей
Российское руководство пытается сохранить боеспособность элитных подразделений, которые были разгромлены в Украине. И именно поэтому Кремль продолжает присылать только что мобилизированных россиян для усиления остатков различных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Американские аналитики обращают внимание, что, по данным Генштаба ВСУ, "новобранцы" прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки.
В Институте изучения войны убеждены, что добавление новомобилизованных сил в эти части армии России вряд ли добавит им боевых мощностей.
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