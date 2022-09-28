Блеф или реальная угроза: решится ли Путин на ядерный удар по Украине – кто может этому помешать

После угроз применения Россией ядерного вооружения против Украины, США и их союзники усиливают наблюдение за ядерным арсеналом РФ, в первую очередь, по линии своих разведывательных служб. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что к угрозам применения Россией ядерного оружия следует относиться серьезно. О чем говорят эти заявления? Блефует Путин, размахивая ядерной дубинкой – или нет? Может ли Запад (а возможно и Китай) сыграть на опережение, не дав России применить ядерный арсенал против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Учитывая антипутинскую коалицию из 50 стран и возможности ее расширения в случае ядерной атаки за счет Китая и Индии, судьба России предрешена

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Ответа на вопрос, блефует ли Путин, размахивая ядерной дубинкой, думаю, не знает никто, даже сам Путин… К тому же, это не вопрос только путинского решения. Насколько известно, решение о применении ядерного оружия принимается не только Путиным, а еще несколькими людьми, воли которых к самоуничтожению может не хватить".

По словам эксперта, как показывает практика, политика – занятие очень прикладное, и категория "блефа" к ней не применимы. На кону, поясняет он, стоит жизнь государства и сама история человечества, а также роль собственно Путина в этой истории.

"В общем, если это "блеф", мы никогда про это не узнаем, потому что уступки Путину приведут к победе безумия одного тирана, когда международное право и все достижения цивилизации будут выброшены на свалку истории – и мир подпишется под собственной дикостью уровня средневековья. Либо мир переживет этот удар и уничтожит саму угрозу в виде путинской России, нанеся ей поражение, равнозначное по своим последствиям гитлеровской Германии. Тем самым поставив точку в истории мирового империализма и защитив цивилизацию от рессинтиментов средневековой дичи доморощенных тиранов", – отмечает Дмитрий Громаков.

Ровно поэтому, констатирует он, мы должны быть готовы к тому, что Путин нанесёт ядерный удар, рискнув будущим России.

"Вопрос – чем ответит мир? Учитывая антипутинскую коалицию из 50 стран и возможности ее расширения в случае ядерной атаки за счет Китая и Индии, судьба России предрешена, – уверен эксперт. – Да, мир (прежде всего – Украина) понесёт страшные потери, исчисляемые, возможно, миллионами жизней… Но цена этих потерь цивилизации для самой РФ будет фатальной, ее не будет больше как единого образования".

Дмитрий Громаков сомневается, что мир пойдет на превентивные действия. Они, поясняет эксперт, будут расценены как провокация и нарушат право выбора своей судьбы Путиным и его сторонниками, лишая их альтернативы отступить и выжить.

"Россияне слишком увлеклись историческими аналогиями, что не применимо к сегодняшней ситуации, – считает социолог. – Пытаясь воссоздать "карибский кризис", Кремль забывает, что тогда Хрущев бросил вызов Кеннеди, а СССР напрямую США, а его разрешение лежало в рамках государственных компетенций США и СССР. Сегодня же ситуация иная – Кремль, неспособный справится с Украиной, пытается шантажировать весь мир ядерной дубиной, изменяя вектор цивилизационного развития человечества, ввергая его в средневековую дремучесть".

Теперь Кремль – в роли загнанной в угол крысы, от которого всего можно ожидать

Политический эксперт Михаил Чаплыга с сожалением отмечает, что сегодня нельзя отметать полностью вариант применения РФ тактического ядерного оружия против Украины. Но склоняется к мысли, что это пока просто информационная кампания запугивания и принуждения к переговорам.

"РФ, действительно, может устроить нечто, по последствиям сопоставимое с применением тактического ядерного оружия. К примеру, серию массированных ударов по гражданской и критической инфраструктуре с целью устроить гуманитарную катастрофу огромного масштаба, что уведет военный аспект на второй план, активизирует игроков международного уровня для переговоров. И всё же я склонен рассматривать мобилизацию в РФ как борьбу с собственной ура-патриотичной "ватой" перед подготовкой к переговорам", – говорит Михаил Чаплыга.

Дело в том, поясняет он, что РФ, по сути, ничего не добилась в Украине и проиграла в военном плане. А три (включая о. Змеиный) "жеста доброй воли" (читай – весеннего отступления из Киевской и ряда других областей, а также осеннего – на Харьковщине) серьезно подкосили рейтинг Кремля.

"И теперь Кремль – в роли загнанной в угол крысы, от которого всего можно ожидать. И именно поэтому им так нужны переговоры, а для того, чтоб не роптали – запугивают смертью на украинских фронтах и мобилизацией", – резюмирует политэксперт.

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