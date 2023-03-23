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В США рассказали, изменил ли Путин свои планы в войне против Украины после встречи с Си Цзиньпином

Белый дом считает, что Путин не изменил тактику в отношении Украины после "высокой" риторики о мире на встрече с Си Цзиньпином

сегодня, 08:35 comments1041
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Автор:

Кравцев Сергей

Удары по мирным украинским городам во время диалога с лидером КНР Си Цзиньпином о готовности двигаться к миру свидетельствуют о том, что Путин говорит одного, а продолжает желать совершенно иное. На сегодняшний день президент России Владимир Путин не ищет "мирные решения" о прекращении войны в Украине. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ".

В США рассказали, изменил ли Путин свои планы в войне против Украины после встречи с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открітіх источников

Джон Кирби заявил, что у него лично вызвало иронию заявление Путина и Си Цзиньпина о том, что нужно соблюдать Устав ООН и пытаться задействовать все возможные способы, лишь бы остановить войну. При этом Москва не сумела даже выдержать церемониальную паузу, чтобы не атаковать Украину. Буквально на следующий день после встречи Путина и Си Цзиньпина Россия ударила по украинским городам беспилотниками и крылатыми ракетами, вследствие чего погибли не военные, а гражданские.


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"Путин точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий. Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", – заявил Кирби.

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Также издание "Комментарии" сообщало – какими будут последствия ордера на арест Путина – о чем стоит задуматься Си Цзиньпину. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3686161-vizit-si-czinpina-do-moskvi-ne-zminiv-bazanna-putina-vbivati-ukrainciv-bilij-dim.html
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Обсуждения

Muk

сегодня, 10:10

Удари по мирних українських містах під час діалогу з лідером КНР Сі Цзіньпіном про готовність рухатися до світу свідчать про те, що Путін говорить одного, а продовжує бажати зовсім іншого. може рухатись до миру, а не до - світу? говорить одного, а не говорить одне?


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