В США рассказали, изменил ли Путин свои планы в войне против Украины после встречи с Си Цзиньпином

Удары по мирным украинским городам во время диалога с лидером КНР Си Цзиньпином о готовности двигаться к миру свидетельствуют о том, что Путин говорит одного, а продолжает желать совершенно иное. На сегодняшний день президент России Владимир Путин не ищет "мирные решения" о прекращении войны в Украине. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ".

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открітіх источников

Джон Кирби заявил, что у него лично вызвало иронию заявление Путина и Си Цзиньпина о том, что нужно соблюдать Устав ООН и пытаться задействовать все возможные способы, лишь бы остановить войну. При этом Москва не сумела даже выдержать церемониальную паузу, чтобы не атаковать Украину. Буквально на следующий день после встречи Путина и Си Цзиньпина Россия ударила по украинским городам беспилотниками и крылатыми ракетами, вследствие чего погибли не военные, а гражданские.

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"Путин точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий. Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", – заявил Кирби.

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