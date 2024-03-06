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В США рассказали, готовы ли россияне и дальше терять самолеты ради продвижения

Эксперты ISW считают, что россияне готовы терять самолеты ради продвижения

сегодня, 07:52
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Кравцев Сергей
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Российские самолеты продолжают наносить относительно большое количество авиаударов по Украине, несмотря на сообщения украинских официальных лиц о том, что украинские силы сбили несколько бомбардировщиков в течение последних недель. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, готовы ли россияне и дальше терять самолеты ради продвижения

Российские самолеты. Фото: из открытых источников

Американские аналитики, ссылаясь на издание Forbes отметили, что российские самолеты Су-34 в сопровождении самолетов Су-35 осуществляют по сто и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии 25 миль (около 40 километров). 5 марта New York Times сообщила, что российская тактика меняется в сторону интенсификации операций в воздушном пространстве и что "более агрессивная" воздушная поддержка российских войск на линии фронта помогла российским войскам в последнее время продвинуться вперед в восточной Украине. 

Эксперты считают, что эти отчеты свидетельствуют о том, что российские ВВС поддерживают высокий темп воздушных операций в Украине и, возможно, готовы мириться с рисками для самолетов, вероятно, потому, что российское командование решило, что положительные эффекты от таких воздушных операций перевешивают расходы, связанные с выполнением таких миссий. 

Военные аналитики напомнили, что российские войска использовали удары планирующих бомб для тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля и, вероятно, пытаются повторить такой эффект для поддержки наступательных операций, продолжающихся на других участках фронта.

Аналитики ISW не могут самостоятельно проверить украинские сообщения о сбивании самолетов Су-34 в течение последних недель.

Читайте также на портале "Комментарии" — третий год полномасштабной войны с Россией начался для Украины проблемно. Мы испытываем нехватку боеприпасов, есть огромные проблемы с комплектацией частей и подразделений. Как следствие, россияне захватили не только Авдеевку, но и продолжают наступать, беря под контроль близлежащие населенные пункты. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ход российско-украинского противостояния и то, как ситуация может развиваться дальше.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-5-2024
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