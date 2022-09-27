В США рассказали, что стоит ждать от России сразу после аннексии украинских территорий

Кремль готовится объявить об аннексии украинских территорий в районе 1 октября. Следующим шагом Москвы станет объявление мобилизации на аннексированных территориях. Таким образом российское руководство хочет по максимуму использовать украинских граждан для участия в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: Getty Images

Американские аналитики обращают внимание, что Кремль, скорее всего, прикажет Министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированных и недавно аннексированных украинских территориях в российский призывной цикл, расширив принудительную мобилизацию для борьбы против Украины, отмечают аналитики.

В то же время Кремль пытается вывести из реальности серьезные проблемы при проведении своей "частичной мобилизации", но его нарративы вряд ли успокоят россиян, которые могут видеть настоящие ошибки вокруг них, считают в ISW.

Усилия Кремля по успокоению российского населения пока не увенчались успехом, так как протесты произошли как минимум в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.

Кремль проводит объявленную резервную частичную мобилизацию, как если бы это была частичная воинская повинность, усугубляя общественное недовольство, подчеркивают аналитики.

Аналитики считают, что Кремль, возможно, рассматривает вопрос об официальном закрытии своих границ или более формальном ограничении передвижения мужчин боеспособного возраста внутри страны, чтобы лучше провести частичную мобилизацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем закончатся псевдореферендумы рф – о чем говорят ядерные угрозы путина.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!