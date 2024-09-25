В США рассказали, что произойдет в войне, если РФ захватит Угледар

Потенциальный захват российскими войсками Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны.

Угледар. Фото: Нацполиция

Американские специалисты отмечают, что Угледар не является особо важным логистическим узлом. При том, что российские войска уже контролируют большинство основных дорог, ведущих к Угледару (дорога Т0509 Угледар-Пречистовка, дорога С050524 Павловка-Угледар, и Т0524 Угледар-Марьинка) и, вероятно, уже создают реальную угрозу для трассы С051134 на Богоявленку артиллерийскими обстрелами с близкого расстояния, поэтому захват населенного пункта не предоставит российским войскам неотложного доступа к новой дороге, а также не отрежет украинские войска от дороги, которая имеет решающее значение для их материально-технического обеспечения.

Эксперты говорят, что нельзя точно утверждать, что потенциальный захват Угледара предоставит российским войскам выгодную позицию, с которой они смогут начать дальнейшие наступательные операции в других местах на западе Донецкой области.

По предварительной оценке ISW, российские наступательные усилия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и имеют целью растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области, но гипотетический захват россиянами Угледара не обязательно будет достаточно важным с оперативной точки зрения, чтобы растянуть украинские силы еще дальше в этом районе.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинским защитникам, по всей видимости, удалось восстановить контроль над Волчанским агрегатным заводом в Харьковской области. Кроме того, ВСУ имеют успех и на других участках линии фронта, в том числе и в Курской области РФ. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



