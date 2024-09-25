Где ВСУ пошли вперед: карта ISW

Украинским защитникам, по всей видимости, удалось восстановить контроль над Волчанским агрегатным заводом в Харьковской области. Кроме того, ВСУ имеют успех и на других участках линии фронта, в том числе и в Курской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно геолокационным кадрам от 24 числа, ВСУ, вероятно, вернули Волчанский агрегатный завод в центре Волчанска под свой контроль. Главное управление военной разведки Украины (ГУР МО) также заявило, что украинские силы захватили завод. Кадры и отчет ГУР от 24 сентября следуют за недавними заявлениями о том, что контроль над заводом решался в течение нескольких дней до этих кадров.

Аналитики отмечают, что войска РФ продолжали 23 и 24 сентября наземные атаки к северу в районе Тихого и в Волчанске.

Также геолокационные кадры подтверждают, что ВСУ продвинулись во время механизированной атаки к югу от Веселого (юго-западу от Глушково). Российские блогеры также утверждали, что украинские бойцы провели механизированную атаку и продвинулись в этом районе. Дополнительные кадры от 20 числа говорят о том, что ВСУ также недавно продвинулись в полях к востоку от Веселого.

Во вторник, 24 сентября, войска Украины продолжили наступательные операции вдоль своего выступа в Курской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, как украинские войска наносят удар по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук-М3" к востоку от Рыльска Курской области, примерно в 20 км к северо-западу от Курского выступа.

Российские войска продолжили наступательные операции на украинском выступе в Курской области 24 сентября, но не добились подтвержденных успехов.

В настоящее время ISW оценивает, что российские войска отбили 11 населенных пунктов в Курской области.

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