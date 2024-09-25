РФ бросила все роды войск: какие города может захватить

На Донбассе ситуация с каждым днем становится все более критичной. Угроза оккупации растет сразу для ряда ключевых городов сразу. Действительно ли есть риск потери нескольких городов? Почему РФ бросила все рода войск для продвижения? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Россияне работают УАБами и артиллерией

Военный обозреватель Александр Шульман в эфире канала "Киев24" заявил, что обстановка вокруг населенных пунктов Угледар, Селидово, Торецк и еще ряда городов Донбасса пока чрезвычайно сложна.

"Селидово, Угледар, Торецк, другие города, которые сейчас находятся под интенсивным влиянием… российских оккупантов, — там обстановка сейчас крайне тяжелая. И я соглашаюсь с выводами Константина Машовца (военный эксперт – ред.), что потеря этих городов или части из них, — вполне вероятна", — сказал аналитик.

По словам Шульмана, россияне идут на оцепление, используя "почти безграничный человеческий ресурс".

"Они работают УАБами, работают артиллерией. Они превращают в щепки, в щебень здания. И если нет, на каких позициях держаться, поскольку от позиций, мы видим, остаются только камни, то, конечно, держать руины и терять людей нет смысла", – подчеркнул военный обозреватель.

Говоря о рубежах, на которых стояла 72-я бригада, защищающая Угледар, он отметил, что, когда россияне просачиваются и штурмуют, они понемногу "подходят на бросок гранаты и атакуют".

"Удержать их достаточно тяжело, потому что не хватает мин. А наиболее эффективно против этих групп является именно минометное вооружение или автоматические гранатометы. И тогда им иногда удается захватить определенный рубеж", — сказал Шульман.

Россияне постоянно производят штурмовые действия

Командир мотопехотной Железной роты 72-й ОМБр им. Черных запорожцев под псевдонимом Оскар в эфире "Суспильного" рассказал, что российские оккупанты продолжают штурмовать Угледар Донецкой области. Это для них ныне приоритетное направление.

"Стабильно напряженная ситуация продолжается. Враг продолжает постоянно штурмовые действия, пытаясь продвинуться на разных участках фронта. Пытается по разным направлениям. Как только находит возможность продвинуться, он туда начинает стягивать свои ударные подразделения", — сказал эксперт.

Военный добавил, что в основном оккупанты используют для этого технику. Посредством нее враг пытается заехать на позиции и выбросить десант для дальнейшего штурма.

"Наши бойцы противодействуют этому, максимально уничтожая врага и блокируя его такие действия. Но постоянно происходят штурмовые действия. Используется все. И забрасываются КАБы, и используется бронетехника, забрасывающая пехоту. Фактически она (техника – ред.) у врага одноразовая. Потому что каждая бронетехника, подъезжающая к нашим позициям, в основном сжигается", – добавил воин.

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