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В США рассказали, чем закончится для Кремля попытка собрать новое войско на войну в Украине

С первых дней начала частичной мобилизации руководство России столкнулось с рядом вопросов

сегодня, 10:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Российская мобилизационная система изо всех сил пытается выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы. Как передает издание "Комментарии", такую позицию озвучили американские аналитики Института изучения войны (ISW) в обновленном отчете.

В США рассказали, чем закончится для Кремля попытка собрать новое войско на войну в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

Крайне националистическое и провоенное сообщество блогеров призывает Кремль быстро решить эти мобилизационные вопросы, но он вряд ли сможет удовлетворить их требования, отмечают аналитики.

Расхождения с указом о мобилизации и с заявлениями президента РФ Владимира Путина о категориях мужчин, освобождаемых от мобилизации, также вызывают гнев и недоверие к самому Кремлю.

Несопоставимые процессы мобилизации в разных регионах могут усугубить социальную напряженность в России.

Также аналитики ISW отмечают, российские усилия по частичной мобилизации в первые дни страдают от серьезных и системных проблем. Протесты, нападения на призывные пункты и акты вандализма произошли по всей России в первые 48 часов после объявления частичной мобилизации.

Украинские силы продолжали наступление севернее и северо-западнее Лимана. ВСУ продолжили кампанию по перехвату в Херсонской области и сохраняли оперативное молчание относительно продвижения украинцев на оси.

Российские силы продолжали безуспешно атаковать район Бахмута и северо-западнее Донецка.

Сообщается, что украинские силы сбили беспилотник иранского производства Mohajer-6 в неустановленном районе Черного моря, вероятно, недалеко от Одессы.

Российские оккупационные власти начали период голосования на своих фиктивных "референдумах" об аннексии 23 сентября с открытого принуждения и фальсификации данных о явке.

Российские оккупационные власти оставались в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить нападения партизан.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Кремле сделали вид, что не знают, где Медведчук, пока Эрдоган не раскрал правду.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-23
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