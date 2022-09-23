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В Кремле сделали вид, что не знают, где Медведчук, пока Эрдоган не раскрал правду

Песков попытался убедить журналистов, что в Кремле якобы не знают, где сейчас Медведчук

сегодня, 15:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации, где именно находится обменянный 21 сентября Виктор Медведчук и общался ли он уже с президентом Владимиром Путиным. Слова Пескова цитирует российский "Интерфакс". В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Анкара уже передала Медведчука России. Слова турецкого лидера цитирует турецкое информагентство Anadolu.

В Кремле сделали вид, что не знают, где Медведчук, пока Эрдоган не раскрал правду

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

Сначала Дмитрий Песков заявил, что он не располагает информацией по поводу того, где находится Медведчук. А, отвечая на прямой вопрос журналистов, знают ли в Кремле, где сейчас находится Виктор Медведчук пресс-секретарь Путина ответил: "нет".

Далее спикер российского президента отметил, что он не дает комментариев относительно обмена пленными между Россией и Украиной, потому как это вопрос Минобороны, а не администрации президента РФ.

В свою очередь турецкий президент подтвердили информацию, что 200 человек, которые были обменяны, сегодня находятся в Турции в полной безопасности, потому что они гости Турции. Ну, а далее Эрдоган отметил, что в числе тех, кто был в списке на обмен, был один человек, которого очень сильно хотела освободить Россия, он уже передан российской стороне.                             

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Источник: https://www.interfax.ru/russia/863617
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