В США прокомментировали визит Путина в Мариуполь

Президент России Владимир Путин во время своей поездки во временно оккупированный Мариуполь мог лично убедиться в том, насколько плохо идут дела у войск РФ в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, пишет "CNN".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Чиновник отметил, визит Путина в Мариуполь не имел очень большого значения, потому что город находится далеко от линии фронта.

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Джон Кирби отметил, что для диктатора такой шаг был удобным поводом в преддверии визита главы КНР Си Цзиньпина показать, что он все еще главнокомандующий, что он все еще руководит, и что его войска все еще продолжают удерживать под контролем захваченные в Украине территории.

"Нет никаких сомнений в том, что он мог бы сам увидеть — или мы надеемся, что он сам увидит, — насколько плохо идут дела у его военных там, где на самом деле идут боевые действия", — резюмировал Кирби.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд (МУС), посетил 18 марта оккупированный россиянами Крым и разрушенный ими, а теперь "восстанавливаемый" Мариуполь. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят эти визиты.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин может во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным обсудить схемы уклонения страны-агрессора от международных санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW), где также отмечается, что Си постарается позиционировать Китай как беспристрастного стороннего посредника в переговорах между Россией и Украиной. Каковы ожидания от этой встречи? Может ли на ситуации отразиться ордер, выданный 17 марта Международным уголовным судом (МУС), на арест Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



