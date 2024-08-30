В США прокомментировали последствия потери Украиной первого F-16

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Кравцев Сергей
Потеря техники и самолетов во время боевых операций не является новым явлением, поэтому всегда ожидалось, что Украина будет терять в войне часть вооружения, которое было предоставлено западными странами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американских аналитиков Института изучения войны.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Американские эксперты проанализировали первую потерю Украиной самолета F-16 и гибель его пилота Алексея Меся во время массированной атаки 26 августа.
Отметим, 29 августа в Генштабе ВСУ подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота. Сейчас для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны, которая работает в районе падения самолета.
Читайте также на портале "Комментарии" — в украинском военном командовании рассматриваются различные версии крушения истребителя F-16, среди которых как ошибка пилота, так и "дружественный огонь" своих ПВО. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки", со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины.
На условиях анонимности представители ВС заявил, что "рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота".
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