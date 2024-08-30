В США прокомментировали последствия потери Украиной первого F-16

Потеря техники и самолетов во время боевых операций не является новым явлением, поэтому всегда ожидалось, что Украина будет терять в войне часть вооружения, которое было предоставлено западными странами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американских аналитиков Института изучения войны.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Американские эксперты проанализировали первую потерю Украиной самолета F-16 и гибель его пилота Алексея Меся во время массированной атаки 26 августа.

"Однако любая потеря среди и без того ограниченного количества предоставленных Украине западных самолетов F-16 и подготовленных пилотов окажет значительное влияние на способность Украины использовать F-16 в ближайшей перспективе как часть своей объединенной системы противовоздушной обороны или для поддержки действий в классе "воздух-земля", — подчеркнули в ISW.

Отметим, 29 августа в Генштабе ВСУ подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота. Сейчас для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны, которая работает в районе падения самолета.

"Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб", — сказано в сообщении Генштаба.

Читайте также на портале "Комментарии" — в украинском военном командовании рассматриваются различные версии крушения истребителя F-16, среди которых как ошибка пилота, так и "дружественный огонь" своих ПВО. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки", со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины.

На условиях анонимности представители ВС заявил, что "рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота".

"Но точно причины будут известны только после завершения расследования", — сказал он.



