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Кравцев Сергей
Северная Корея, отправляя солдат на войну против Украины, приобретает боевой опыт, который может помочь в случае войны Пхеньяна с соседними странами. Как передает портал "Комментарии", с таким предупреждением на заседании Совбеза ООН выступила заместитель постоянного представителя США Дороти Камилла Ши, пишет "Reuters".
Военные КНДР. Фото: из открытых источников
Представительница США допустила, что КНДР, вероятно, будет стремиться использовать это для продвижения продаж оружия и контрактов на военную подготовку по всему миру.
Читайте также на портале "Комментарии" — в войне против Украины погибли или ранены уже около 3800 военных КНДР. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Также издание "Комментарии" сообщало – по указанию северокорейского диктатора Ким Чен Ына в РФ продолжают отправлять солдат КНДР на развязанную Путиным войну против Украины. Ключевая задача состоит в том, чтобы военные КНДР набрались боевого опыта и были в боеготовности к потенциальной войне с Южной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом становится понятно из очередной записи из дневника ликвидированного в Курской области России северокорейского спецназовца Генг Хонг Джонга, которую опубликовали Силы специальных операций (ССО) ВСУ.
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