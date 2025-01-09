В США предупредили о новой войне: кто к ней уже активно готовится

Северная Корея, отправляя солдат на войну против Украины, приобретает боевой опыт, который может помочь в случае войны Пхеньяна с соседними странами. Как передает портал "Комментарии", с таким предупреждением на заседании Совбеза ООН выступила заместитель постоянного представителя США Дороти Камилла Ши, пишет "Reuters".

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"КНДР получает большую выгоду от поставок российской военной техники, технологий и опыта, что делает ее более способной к ведению войны против соседей", — заявила Ши во время обсуждения в Совбезе последнего испытания КНДР гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

Представительница США допустила, что КНДР, вероятно, будет стремиться использовать это для продвижения продаж оружия и контрактов на военную подготовку по всему миру.

Читайте также на портале "Комментарии" — в войне против Украины погибли или ранены уже около 3800 военных КНДР. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – по указанию северокорейского диктатора Ким Чен Ына в РФ продолжают отправлять солдат КНДР на развязанную Путиным войну против Украины. Ключевая задача состоит в том, чтобы военные КНДР набрались боевого опыта и были в боеготовности к потенциальной войне с Южной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом становится понятно из очередной записи из дневника ликвидированного в Курской области России северокорейского спецназовца Генг Хонг Джонга, которую опубликовали Силы специальных операций (ССО) ВСУ.

"В то же время у северокорейских военных приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни за тысячи километров от дома ради партии и интересов Ким Чен Ына, что показывает реальное отношение диктатора к собственным войскам", — говорится в сообщении.



