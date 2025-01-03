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ВСУ теперь знают главную цель солдат КНДР в Курской области

Военные КНДР приехали в РФ готовиться к потенциальной войне с Южной Кореей

сегодня, 11:05
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Кравцев Сергей

По указанию северокорейского диктатора Ким Чен Ына в РФ продолжают отправлять солдат КНДР на развязанную Путиным войну против Украины. Ключевая задача состоит в том, чтобы военные КНДР набрались боевого опыта и были в боеготовности к потенциальной войне с Южной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом становится понятно из очередной записи из дневника ликвидированного в Курской области России северокорейского спецназовца Генг Хонг Джонга, которую опубликовали Силы специальных операций (ССО) ВСУ.

ВСУ теперь знают главную цель солдат КНДР в Курской области

Военные КНДР. Фото из открытых источников

"В то же время у северокорейских военных приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни за тысячи километров от дома ради партии и интересов Ким Чен Ына, что показывает реальное отношение диктатора к собственным войскам", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в самой записи северокореец дословно написал, что самая важная задача для них – боеготовность.

"Еще раз подчеркну, что важнейшая, жизненно важная задача для наших вооруженных сил — готовность на случай войны. Лозунг "Все силы — на завершение подготовки к войне!", этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это — боевой лозунг, который следует высоко поднять на знамя нашим вооруженным силам всех уровней", – говорится в записи бойца КНДР.

Далее Джонг указал, что часть информации не может быть обнародована, поскольку "несет чувствительный характер и засекречена".

"Быть не батальоном, который берет на себя обязательства только на словах, а батальоном, который умеет действовать и сражаться сразу после получения приказа, подготовить универсальные батальоны, которые могут идеально выполнить любую задачу даже ценой смерти — это и есть цель, которой должен достичь каждый батальон в наших вооруженных силах, это и есть дух этого съезда", — написал солдат КНДР.

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