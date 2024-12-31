Солдаты из Северной Кореи не очень эффективны, поэтому они не способны изменить ситуацию на фронте, заявил заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь".

Корейцы малоэффективны на фронте. Фото из открытых источников

Он рассказал, что войска из Северной Кореи на поле боя используют тактику "пушечного мяса". Военный отметил, что это делается с целью истощать ресурсы ВСУ.

"Особой эффективности у этих подразделений не наблюдается. Если честно, мы ожидали от них большего. Это слова тех, кто сталкивался с ними в бою", — отметил он.

По словам Цезаря, российский диктатор Владимир Путин бросает все резервы, пытаясь закрепить оккупированные территории перед возможными переговорами, поэтому бои на фронте идут очень тяжелые.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что Силы обороны Украины пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье. Именно поэтому, считает издание Forbes, 27 декабря ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, собравшуюся на полевое совещание вдоль дороги возле города Токмак в Запорожской области. По информации издания, 15 декабря украинское разведывательное управление и командование специальных операций также могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу через Токмак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что военный паблик Deep State опроверг информацию о захвате российской армией города Курахово на юге Донецкой области. "Информация о "вероятном захвате Курахового" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окрестностях города, хотя тенденции неутешительны", — говорится в сообщении Deep State. Кроме того, по информации паблика, противник продвинулся в городской застройке Торецка.