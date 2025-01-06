logo

BTC/USD

99447.26

ETH/USD

3655.66

LTC/USD

112.94

USD/UAH

42.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Счет пошел на тысячи: сколько солдат КНДР в войне против Украины убиты или ранены
commentss НОВОСТИ Все новости

Счет пошел на тысячи: сколько солдат КНДР в войне против Украины убиты или ранены

По информации Владимира Зеленского, в войне против Украины убиты или ранены уже 3800 солдат КНДР

сегодня, 07:06 comments3559
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В войне против Украины погибли или ранены уже около 3800 военных КНДР. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману сделал президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 

Счет пошел на тысячи: сколько солдат КНДР в войне против Украины убиты или ранены

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Северная Корея. 12 тысяч приехало (на территорию РФ для участия в войне – ред.). На сегодня 3800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия", – отметил глава украинского государства.

В то же время Владимир Зеленский считает, что Европа не сможет "собрать армию, которая будет состоять из 2-3 миллионов".

"Нет такой цели всех собрать – мы не хотим войны. Мы хотим русских остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лица, раненым или убитым", – сказал президент.

Украинский лидер отметил, что крупнейшей в Европе является украинская армия, которая составляет 980 тысяч человек, а второе место занимает Франция с в 4 раза меньшей армией – около 200 тысяч человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — по указанию северокорейского диктатора Ким Чен Ына в РФ продолжают отправлять солдат КНДР на развязанную Путиным войну против Украины. Ключевая задача состоит в том, чтобы военные КНДР набрались боевого опыта и были в боеготовности к потенциальной войне с Южной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом становится понятно из очередной записи из дневника ликвидированного в Курской области России северокорейского спецназовца Генг Хонг Джонга, которую опубликовали Силы специальных операций (ССО) ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – способны ли солдаты КНДР изменить ситуацию на фронте: что думают в СОУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости