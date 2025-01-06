В войне против Украины погибли или ранены уже около 3800 военных КНДР. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману сделал президент Украины Владимир Зеленский заявил, что

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Северная Корея. 12 тысяч приехало (на территорию РФ для участия в войне – ред.). На сегодня 3800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия", – отметил глава украинского государства.

В то же время Владимир Зеленский считает, что Европа не сможет "собрать армию, которая будет состоять из 2-3 миллионов".

"Нет такой цели всех собрать – мы не хотим войны. Мы хотим русских остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лица, раненым или убитым", – сказал президент.

Украинский лидер отметил, что крупнейшей в Европе является украинская армия, которая составляет 980 тысяч человек, а второе место занимает Франция с в 4 раза меньшей армией – около 200 тысяч человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — по указанию северокорейского диктатора Ким Чен Ына в РФ продолжают отправлять солдат КНДР на развязанную Путиным войну против Украины. Ключевая задача состоит в том, чтобы военные КНДР набрались боевого опыта и были в боеготовности к потенциальной войне с Южной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом становится понятно из очередной записи из дневника ликвидированного в Курской области России северокорейского спецназовца Генг Хонг Джонга, которую опубликовали Силы специальных операций (ССО) ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – способны ли солдаты КНДР изменить ситуацию на фронте: что думают в СОУ.



