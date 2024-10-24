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В США показали карту: что происходит в Курской области, у кого есть продвижение

В ISW показали карту, на которой видно, что нет очевидного превосходства в продвижении ни у украинцев, ни у россиян

сегодня, 06:54
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Кравцев Сергей

В Курской области фиксируется продвижение как украинских военных, так и войск РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

В США показали карту: что происходит в Курской области, у кого есть продвижение

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Аналитики зафиксировали, что ВСУ и войска РФ недавно продвинулись к главному "украинскому плацдарму" в Курской области. Геолокационные кадры от 22 октября показывают, что украинские воины недавно продвинулись к южному Зеленому Пути (юго-восточнее Коренево).

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ 22 октября якобы отразили механизированную атаку ВСУ на Зеленый Путь.

Геолокационные кадры от 22 и 23 октября показывают, что путинские войска недавно отбили Ольговку (восточнее Коренево) и восстановили позиции юго-восточнее Плехово (юго-восточнее Суджи).

Российские источники, включая Минобороны РФ, также рассказывали, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали возле Плехово, Малой Локни (к северу от Суджи), Суджи, Покровского (юго-восточнее Коренево) и Зеленого Пути.

Эксперты обращают внимание, что ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных атаках западнее главного плацдарма ВСУ в Курской области в Глушковском районе 23 октября.

Командующий чеченским спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов 23 октября признал, что российские силы совершили по меньшей мере 187 подтвержденных преступлений, включая убийства и изнасилования, с тех пор как войска РФ развернулись для защиты Курской области, но утверждал, что "ахматовцы" якобы не несут ответственность.

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В США показали карту: что происходит в Курской области, у кого есть продвижение - фото 2




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