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В США ответили, способны ли россияне окружить или охватить войска Сил обороны

Аналитики ISW прогнозируют, что в дальнейшем оккупанты будут продвигаться путем незначительных тактических достижений

сегодня, 11:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ситуация в районе Авдеевки говорит о том, что оккупационные войска РФ не способны организовать и реализовать типичное окружение или охват войск Сил обороны на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

В США ответили, способны ли россияне окружить или охватить войска Сил обороны

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили в своем отчете, что оккупанты будут продвигаться путем незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров. Последнее могло бы привести к более быстрому продвижению или уничтожению крупных группировок украинских Сил обороны.

В Институте изучения войны отмечают, что в начале своего наступления в октябре 2023 года захватчики пытались окружить украинцев в Авдеевке, но постепенно перешли к ведению боевых действий в обход населенного пункта, поскольку не смогли реализовать необходимый для окружения быстрый маневр.

В ISW пояснили, что "оперативное окружение" — это маневр, во время которого атакующие силы полностью окружают, а затем уничтожают группировку сил противника. В то время как "оперативный охват" — это маневр, во время которого атакующие силы пытаются обойти главные оборонительные сооружения врага, захватить объекты позади них и уничтожить защитников на их нынешних позициях.

"В Авдеевке российские войска не достигли ни того, ни другого. Захватчики неоднократно терпели неудачи в проведении операций по окружению или охвата украинских войск на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину. Зато в Авдеевке россияне совершили разворот, как и во время захвата Бахмута весной 2023 года", – говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска проводят тактическое окружение города Авдеевка в Донецкой области, что может создать условия, которые заставят украинские войска оставить свои позиции в этом населенном пункте. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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