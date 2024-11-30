В США ответили, о чем говорят заявления Путина о новых ударах "Орешником"

В возможностях ракеты "Орешник" нет ничего особенно нового. Применение этого типа вооружений не приведет к русской эскалации в войне. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что усилия российского диктатора Владимира Путина подчеркнуть технические характеристики ракеты являются частью более широкой кампании рефлексивного контроля, проводимой Кремлем.

В ISW убеждены, что акцентирование внимания на дальности и полезной погрузке ракеты, сравнивая ее разрушительные возможности с возможностями метеора, призвано запугать Украину и Запад и отвлечь Киев от дальнейших ударов ВСУ по территории РФ западными системами.

"Даже угрозы Путина нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве является пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки", — говорится в отчете.

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил этот факт 29 ноября в ответ на заявления Путина на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане и заявил, что "Путин хочет добавить еще тысячи к тысячам ракет, которые уже были выпущены в Украину".

Агентство Reuters, ссылаясь на пять близких к американской разведке источников 27 ноября, отметили, что удар "Орешника" 21 ноября не изменил оценки разведки США о том, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие в Украине, даже в ответ на удары ВСУ по территории. России западное оружие.

"Таким образом, постоянное кичление Путина "Орешником" и российским ракетным потенциалом, остается частью рефлексивной контрольной информационной операции Кремля и вряд ли является предвестником разработки новейших российских средств для нанесения глубокого удара", — констатируют в Институте изучения войны.

Читайте на портале "Комментарии" — удар межконтинентальной баллистикой по Днепру: какова цель Путина и будут ли последствия.



