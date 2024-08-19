В США ответили, может ли операция ВСУ в России изменить ход войны

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Кравцев Сергей
Решение Украины противостоять российской агрессии, атакуя саму Россию, может изменить то, как разворачивается война, считает сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".
Операция в Курской области. Фото: из открытых источников
Выступая в эфире CBS, сенатор отметил, что "130 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали нечто непредсказуемое, что может действительно изменить ход конфликта".
Издание напоминает, что во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 г. существовали опасения, что в случае распространения войны на территорию России может вспыхнуть региональный или глобальный конфликт. Однако война по большому счету зашла в тупик, пока украинские войска не вторглись в Курскую область РФ.
Ведущая спросила Келли, устраивает ли его то, что американское оружие сейчас используется на российской земле.
Он отметил, что США должны продолжать помогать Украине оружием.
По его словам, украинское наступление должно научить россиян, что диктатор Владимир Путин не несравненный защитник, за которого он себя выдавал.
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